След смяната на властта на "Герена", функциите на Петров може да бъдат орязани и заради това той почти сигурно ще смени местоработата си.
Петров откри някои от най-добрите футболисти, играли за шампионите в последните години. Сред най-големите му находки са Майкон, Рейналдо и Сержиньо.
Не само Красимир Петров обаче ще се премести от "Герена" към "Колежа". Към "канарчетата" почти сигурно ще поеме и друг от скаутите на Левски - Георги Коруджиев.
Спортът е повече от резултат
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Той е зет на бившия собственик и понастоящем почетен президент на "синия" клуб Наско Сираков.
Фактът, че дуото преминава в Ботев Пловдив, е ясен знак, че Мило Борисов в крайна сметка ще вземе собствеността на "жълто-черните" и събира част от успешния екип, който донесе титлата на Левски след 17-годишно чакане.