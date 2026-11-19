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Един от най-важните хора в Левски в последните години - главният скаут Красимир Петров - е на път да започне работа в Ботев Пловдив, пише "Мач Телеграф".

След смяната на властта на "Герена", функциите на Петров може да бъдат орязани и заради това той почти сигурно ще смени местоработата си.

Петров откри някои от най-добрите футболисти, играли за шампионите в последните години. Сред най-големите му находки са Майкон, Рейналдо и Сержиньо.

Не само Красимир Петров обаче ще се премести от "Герена" към "Колежа". Към "канарчетата" почти сигурно ще поеме и друг от скаутите на Левски - Георги Коруджиев.

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Той е зет на бившия собственик и понастоящем почетен президент на "синия" клуб Наско Сираков.

Фактът, че дуото преминава в Ботев Пловдив, е ясен знак, че Мило Борисов в крайна сметка ще вземе собствеността на "жълто-черните" и събира част от успешния екип, който донесе титлата на Левски след 17-годишно чакане.

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