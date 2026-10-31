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Дългото чакане за феновете на ЦСКА да гледат мач в своя дом приключи.

ЦСКА

Днес "червеният" отбор открива новия си стадион с двубоя със Славия в 13-ия кръг на efbet Лига, а трибуните на "Българска армия" ще бъдат препълнени.

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Всичко започва с двучасово шоу преди мача, в което ше участва военен оркестър, голямата певица Йорданка Христова, ще има почит към легендите на ЦСКА плюс специални гости като Христо Стоичков, Стилиян Петров и Мартин Петров.

От ЦСКА приканиха привържениците да пристигнат по-рано, за да станат част от празничната атмосфера около първия мач на "Българска армия" след реконструкцията.

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