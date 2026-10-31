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Дългото чакане за феновете на ЦСКА да гледат мач в своя дом приключи.
Днес "червеният" отбор открива новия си стадион с двубоя със Славия в 13-ия кръг на efbet Лига, а трибуните на "Българска армия" ще бъдат препълнени.
ВИЖТЕ ГАЛЕРИЯ ОТ СЪБИТИЕТО ТУК >>>
Всичко започва с двучасово шоу преди мача, в което ше участва военен оркестър, голямата певица Йорданка Христова, ще има почит към легендите на ЦСКА плюс специални гости като Христо Стоичков, Стилиян Петров и Мартин Петров.
От ЦСКА приканиха привържениците да пристигнат по-рано, за да станат част от празничната атмосфера около първия мач на "Българска армия" след реконструкцията.
Спортът е повече от резултат
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.