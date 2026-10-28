Каталунците са се свързали с аржентинеца по неправилен начин през лятото

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Отборът на Барселона беше глобен с 602 евро след жалба от страна на Атлетико Мадрид относно контакти, осъществени от клуба с нападателя Хулиан Алварес.

"Дюшекчиите" обвиниха съперника си в Ла Лига, че е влязъл в контакт с аржентинския национал без първо да ги уведоми писмено.

26-годишният футболист все пак остана в Атлетико и има договор, който е в сила до юни 2030 г.

Глобата беше наложена от Испанската футболна федерация. Атлетико подаде жалба и до ФИФА, но световната футболна централа заяви, че няма юрисдикция по случая.

През този сезон Алварес често е освиркван от собствените си привърженици, но в събота, след като отбеляза победния гол срещу Депортиво Ла Коруня част от феновете го изпратиха на крака с аплодисменти.

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След тази победа Алварес използва възможността да се извини на феновете на Атлетико. През лятото той даде интервю, в което каза, че иска да изпълни мечтата си да играе за Барселона. Сега обаче заяви: "Беше грешка. Разбирам защо феновете са ядосани. Ако бях на тяхно място, и аз щях да бъда ядосан. Особено като се има предвид как ме подкрепят, откакто пристигнах".

Алварес премина в Атлетико от Манчестър Сити през август 2024 г. с шестгодишен договор, като сделката бе на стойност 81,5 милиона паунда. След като отбеляза 36 гола в 103 мача за Сити, той вече има 51 попадения в 115 срещи за Атлетико.

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