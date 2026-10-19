4251 Снимка: БТА

Португалската футболна федерация обяви какви са последствията за Кристиано Роналдо след самоотлъчката, която той си направи от националния отбор на страната. 41-годишният легендарен голмайстор напусна стадиона преди мача с Дания в Копенхаген, след като разбра, че е резерва и последваха множество стрелички в медийното пространство между него и националния селекционер Жорже Жезус.

Футболната централа на страната обяви днес, позовавайки се на решение на дисциплинарната комисия и това, че CR7 е извършил нарушение по член 160, алинея 1 от правилника на федерацията.

И това ще му донесе спиране на правата за период от 30 дни, като не се съобщава дали тази санкция влиза в сила със задна дата или Кристиано няма да може да играе в ноемврийските мачове на родината си, ако разбира се бъде повикан.

Португалците имат домакинство на Дания на 14 ноември и гостуване в Уелс три дни по-късно.

Това не е единственото наказание за Роналдо, който ще трябва да плати и финансова глоба в размер на... 255 евро.

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Президентът на федерацията Педро Проенса вече заяви, че всички се надяват Кристиано да се завърне, когато ситуацията бъде разрешена. Самият играч се извини на всички, но не и на Жезус, като също така изрази готовност пак да бъде част от състава, когато изтърпи каквото и да е наказание, свързано с инцидента.

Ветеранът е №1 по мачове и голове за Португалия, съответно със 146 попадения в 234 двубоя - постижение, което е рекорд не просто за страната, а в международния футбол в световен мащаб.

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