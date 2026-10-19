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Португалската футболна федерация обяви какви са последствията за Кристиано Роналдо след самоотлъчката, която той си направи от националния отбор на страната. 41-годишният легендарен голмайстор напусна стадиона преди мача с Дания в Копенхаген, след като разбра, че е резерва и последваха множество стрелички в медийното пространство между него и националния селекционер Жорже Жезус.

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Футболната централа на страната обяви днес, позовавайки се на решение на дисциплинарната комисия и това, че CR7 е извършил нарушение по член 160, алинея 1 от правилника на федерацията.

И това ще му донесе спиране на правата за период от 30 дни, като не се съобщава дали тази санкция влиза в сила със задна дата или Кристиано няма да може да играе в ноемврийските мачове на родината си, ако разбира се бъде повикан.

Португалците имат домакинство на Дания на 14 ноември и гостуване в Уелс три дни по-късно.

Това не е единственото наказание за Роналдо, който ще трябва да плати и финансова глоба в размер на... 255 евро.

Президентът на федерацията Педро Проенса вече заяви, че всички се надяват Кристиано да се завърне, когато ситуацията бъде разрешена. Самият играч се извини на всички, но не и на Жезус, като също така изрази готовност пак да бъде част от състава, когато изтърпи каквото и да е наказание, свързано с инцидента.

Ветеранът е №1 по мачове и голове за Португалия, съответно със 146 попадения в 234 двубоя - постижение, което е рекорд не просто за страната, а в международния футбол в световен мащаб.

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