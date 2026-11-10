Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Футболът обича победителите, но невинаги тях помни най-дълго. Съхранявайки имената на велики голмайстори, безупречни стратези и колекционери на трофеи, историята на играта понякога отрежда най-специалното място на онези, които са успели да оставят следа отвъд резултата, превръщайки самия футбол в изкуство.

Ефектът Роналдиньо

Усмихнат, непредсказуем и сякаш напълно неподвластен на законите на футболната логика, Роналдиньо принадлежеше към онази рядка порода гении, за които теренът не познаваше ограничения, а топката изглеждаше готова да изпълни и най-невероятното хрумване. При това бразилецът не просто забавляваше публиката, а печелеше световни титли, европейски купи и индивидуални отличия с обезоръжаващата лекота на дете, което рита топка на кварталното игрище. И може би точно в това се криеше най-големият му талант - да превръща най-сериозната игра в света в чисто, неподправено удоволствие, карайки дори противниците си да забравят за миг, че са излезли на терена, за да го победят.

В най-силните му години футболът все още не беше превърнат в безкрайна поредица от кратки видеа, статистически графики и алгоритмично подбрани акценти. Въпреки това неговите изпълнения пътуваха от телевизионните екрани до училищните дворове, от записите на мачове до първите футболни компилации в интернет. Децата се опитваха да повторят финтовете му, възрастните се чудеха как изобщо са възможни, а защитниците, изправени срещу него, често разбираха отговора твърде късно.

Наричаха го магьосник, но магията му имаше съвсем реални измерения: необикновена координация, пространствено мислене, импровизация и способността да вземе решение, което никой друг на терена не очаква. Ето десет момента, които обясняват защо повече от две десетилетия след най-ярките му изпълнения продължаваме да гледаме Роналдиньо с едно и също недоумение.

Голът, при който топката сякаш наруши законите на физиката

Челси - Барселона, 8 март 2005 г. | Шампионска лига

На "Стамфорд Бридж" Жозе Моуриньо и неговият Челси са на път да елиминират Барселона от осминафиналите на Шампионската лига. Англичаните вече са отбелязали три гола, а защитата им изглежда достатъчно организирана, за да не позволи на каталунците да се върнат в двубоя. Тогава Роналдиньо получава топката пред наказателното поле.

Ейдур Гудьонсен от Челси в единоборство с Роналдиньо от Барселона по време на осминафиналния реванш в Шампионската лига на „Стамфорд Бридж“ в Лондон, 8 март 2005 г. В този двубой бразилецът отбелязва два гола, включително знаменитото си попадение с удар почти без засилка. Снимка: Ben Radford/Getty Images
Ейдур Гудьонсен от Челси в единоборство с Роналдиньо от Барселона по време на осминафиналния реванш в Шампионската лига на „Стамфорд Бридж“ в Лондон, 8 март 2005 г. В този двубой бразилецът отбелязва два гола, включително знаменитото си попадение с удар почти без засилка. Снимка: Ben Radford/Getty Images Снимка: Getty Images

Следва движение, което и днес изглежда като оптическа измама. Бразилецът почти не прави засилка, поклаща тялото си, сякаш ще тръгне на дрибъл, а след това отправя неочакван удар с върха на обувката. Топката преминава между защитниците и влиза във вратата на Петер Чех, преди чешкият страж да успее да реагира.

Няма мощен замах, няма класическа техника на завършващ удар. Има само няколко сантиметра пространство и футболист, който ги вижда по различен начин от всички останали.

Челси печели с 4:2 и продължава напред, но най-запомнящият се момент от вечерта остава голът на Роналдиньо. Понякога футболът помни не победителя, а онзи, който е направил невъзможното да изглежда лесно.

Вечерта, в която "Бернабеу" аплодира своя противник

Снимка: Denis Doyle/Getty Images

Реал Мадрид - Барселона, 19 ноември 2005 г. | Ла Лига

Да отбележиш два гола срещу Реал Мадрид на неговия стадион е постижение. Да накараш привържениците на най-големия си съперник да станат на крака и да те аплодират, вече е нещо, което надхвърля футболната статистика.

На 19 ноември 2005 г. Барселона побеждава Реал с 3:0, а Роналдиньо отбелязва два от головете. И при двата той превръща защитата на домакините в публика на собственото си представление. Ускорения, внезапни промени на посоката, преодоляване на Серхио Рамос и хладнокръвни завършващи удари срещу Икер Касияс.

На терена са Зинедин Зидан, Дейвид Бекъм, Роналдо, Раул и още звезди от епохата на "галактикос". Но човекът, който открадва вечерта, носи екипа на Барселона и характерната широка усмивка.

Когато трибуните на "Сантяго Бернабеу" започват да аплодират бразилеца, съперничеството за момент отстъпва пред възхищението. Подобна чест преди него е получавал и Диего Марадона с екипа на каталунците.

Това е една от онези редки вечери, в които футболният талант успява да премине дори през най-дълбоките клубни разделения.

Свободният удар, който изненада цяла Англия

Бразилия - Англия, 21 юни 2002 г. | Световно първенство

Четвъртфинал на световното първенство в Япония и Южна Корея. Англия и Бразилия играят за място сред най-добрите четири отбора, а резултатът е 1:1. Роналдиньо застава зад топката за пряк свободен удар от голяма дистанция, вдясно от английската врата.

Ривалдо и Роналдиньо със световната купа след победата на Бразилия с 2:0 над Германия на финала на Мондиал 2002 в Йокохама, Япония.
Ривалдо и Роналдиньо със световната купа след победата на Бразилия с 2:0 над Германия на финала на Мондиал 2002 в Йокохама, Япония. Снимка: Tim De Waele/Getty Images

Всичко подсказва, че ще последва центриране. В наказателното поле има достатъчно бразилски футболисти, които очакват подаване, а вратарят Дейвид Сиймън е излязъл напред, за да контролира пространството пред себе си.

Вместо това топката полита високо, описва необичайна траектория и се спуска зад английския страж. Бразилия повежда с 2:1, а кадърът на Сиймън, който гледа безпомощно към мрежата, се превръща в част от историята на световните първенства.

Десетина минути по-късно Роналдиньо е изгонен след нарушение срещу Дани Милс. Бразилия обаче удържа преднината си, а впоследствие печели и световната титла.

Дали ударът е бил замислен като директен изстрел, или е изненадал дори своя автор, остава предмет на футболни спорове. Безспорно е друго: в един от най-важните мачове в кариерата си 22-годишният бразилец прави нещо, което никой на стадиона не очаква.

Асистенцията, с която започна легендата на Меси

Барселона - Албасете, 1 май 2005 г. | Ла Лига

Понякога най-важният момент в кариерата на един футболист не е негов собствен гол. Понякога е подаване, което променя историята на друг.

Роналдиньо по време на двубоя между Барселона и Албасете на „Камп Ноу“, 1 май 2005 г. Именно в тази среща бразилецът подава за първия официален гол на Лионел Меси с екипа на каталунците.
Роналдиньо по време на двубоя между Барселона и Албасете на „Камп Ноу“, 1 май 2005 г. Именно в тази среща бразилецът подава за първия официален гол на Лионел Меси с екипа на каталунците. Снимка: Luis Bagu/Getty Images

На 1 май 2005 г. Лионел Меси е едва на 17 години и все още търси първото си попадение за представителния отбор на Барселона. В края на мача срещу Албасете Роналдиньо получава топката пред наказателното поле, забелязва движението на младия аржентинец и я прехвърля с изключително прецизен пас над защитата.

Меси овладява ситуацията и елегантно прехвърля вратаря. Това е първият му официален гол за първия отбор на Барселона.

Следва сцена, която години по-късно придобива почти символично значение: младият Меси скача върху гърба на усмихнатия Роналдиньо, който го носи, докато двамата празнуват.

Лионел Меси (вляво) и Роналдиньо празнуват победата на Барселона с 2:0 срещу Виляреал на стадион „Ел Мадригал“, 4 декември 2005 г.
Лионел Меси (вляво) и Роналдиньо празнуват победата на Барселона с 2:0 срещу Виляреал на стадион „Ел Мадригал“, 4 декември 2005 г. Снимка: Denis Doyle/Getty Images

В онзи момент никой не може да знае какви рекорди ще постави аржентинецът. Но именно Роналдиньо, тогава голямата звезда на Барселона, му подава топката за първата крачка към тях.

И може би това е една от най-красивите асистенции в историята не заради техническата ѝ сложност, а заради всичко, което идва след нея.

Лионел Меси и Роналдиньо се прегръщат по време на полуфиналния двубой между Аржентина и Бразилия на олимпийския футболен турнир в Пекин, 19 август 2008 г.
Лионел Меси и Роналдиньо се прегръщат по време на полуфиналния двубой между Аржентина и Бразилия на олимпийския футболен турнир в Пекин, 19 август 2008 г. Снимка: Shaun Botterill/Getty Images

Голът със задна ножица, за който мечтаел като дете

Барселона - Виляреал, 25 ноември 2006 г. | Ла Лига

Има голове, които футболистите упражняват стотици пъти на тренировка, но никога не успяват да реализират в истински мач. Роналдиньо превръща един от тях в реалност срещу Виляреал на "Камп Ноу".

В 88-ата минута Шави изпраща висока топка към бразилеца в наказателното поле. Роналдиньо я поема с гърди, завърта се с гръб към вратата и изпълнява впечатляваща задна ножица. Топката прелита над вратаря и влиза в мрежата.

Роналдиньо отбелязва втория си гол срещу Виляреал с впечатляваща задна ножица при победата на Барселона с 4:0 на „Камп Ноу“, 25 ноември 2006 г. Попадението остава сред най-зрелищните в кариерата на бразилеца.
Роналдиньо отбелязва втория си гол срещу Виляреал с впечатляваща задна ножица при победата на Барселона с 4:0 на „Камп Ноу“, 25 ноември 2006 г. Попадението остава сред най-зрелищните в кариерата на бразилеца. Снимка: Bagu Blanco/Getty Images

Барселона печели с 4:0, но резултатът почти се губи зад реакцията на стадиона. Трибуните избухват, съотборниците му се втурват към него, а самият Роналдиньо изглежда като човек, който току-що е изпълнил нещо от списъка с детските си мечти.

След срещата той действително признава, че още като момче е искал да отбележи подобен гол.

Може би това обяснява защо изпълнението му е толкова запомнящо се. За публиката е технически шедьовър, а за футболиста - сбъдната мечта.

Роналдиньо празнува едно от двете си попадения срещу Виляреал на „Камп Ноу“, 25 ноември 2006 г. В тази среща бразилецът създава един от най-незабравимите моменти в историята на клуба.
Роналдиньо празнува едно от двете си попадения срещу Виляреал на „Камп Ноу“, 25 ноември 2006 г. В тази среща бразилецът създава един от най-незабравимите моменти в историята на клуба. Снимка: Bagu Blanco/Getty Images

Когато Милан разбра защо Барселона има своя магьосник

Барселона - Милан, 2 ноември 2004 г. | Шампионска лига

Мачът между Барселона и Милан на "Камп Ноу" изглежда обречен да завърши наравно. Двата европейски гранда са си разменили по едно попадение, а часовникът вече показва последните минути на редовното време.

Тогава Роналдиньо получава топката близо до границата на наказателното поле. Срещу него е Алесандро Неста - един от най-добрите защитници в света, футболист, който рядко допуска да бъде изненадан.

Роналдиньо изпълнява пряк свободен удар, който преминава на сантиметри от целта, по време на първия полуфинален сблъсък между Милан и Барселона в Шампионската лига на "Сан Сиро", 18 април 2006 г.
Роналдиньо изпълнява пряк свободен удар, който преминава на сантиметри от целта, по време на първия полуфинален сблъсък между Милан и Барселона в Шампионската лига на "Сан Сиро", 18 април 2006 г. Снимка: Mike Hewitt/Getty Images

Бразилецът прави рязко движение, освобождава си пространство и отправя мощен удар с левия крак. Топката влиза във вратата на Дида, а "Камп Ноу" избухва.

Барселона печели с 2:1, но истинската стойност на момента е в начина, по който Роналдиньо преодолява съпротивата на един от най-интелигентните защитници на своето поколение.

Това е футболна импровизация срещу защитно съвършенство. И за няколко секунди импровизацията побеждава.

Андрий Шевченко, Роналдиньо и Тиери Анри позират преди церемонията за връчване на наградите на ФИФА за 2004 г. в Операта на Цюрих, Швейцария, 20 декември 2004 г. Бразилецът печели отличието за най-добър футболист в света, изпреварвайки Анри и украинската звезда на Милан.
Андрий Шевченко, Роналдиньо и Тиери Анри позират преди церемонията за връчване на наградите на ФИФА за 2004 г. в Операта на Цюрих, Швейцария, 20 декември 2004 г. Бразилецът печели отличието за най-добър футболист в света, изпреварвайки Анри и украинската звезда на Милан. Снимка: Shaun Botterill/Getty Images

Петима в стената, а топката минава под тях

Барселона - Вердер Бремен, 5 декември 2006 г. | Шампионска лига

Обикновено, когато футболист изпълнява пряк свободен удар, стената скача. Целта е проста: да се блокира пътят на топката към горната част на вратата.

Роналдиньо познава този навик достатъчно добре, за да го превърне в слабост.

В решаващ мач от груповата фаза на Шампионската лига срещу Вердер Бремен бразилецът застава зад топката. Петима футболисти на германския отбор изграждат стената и очакват стандартното изпълнение. Вместо да прехвърли препятствието, Роналдиньо насочва топката ниско, точно под скачащите защитници.

Вратарят е изненадан, топката влиза в мрежата, а Барселона повежда още в 13-ата минута. Каталунците печелят с 2:0 и продължават към елиминационната фаза.

Роналдиньо празнува попадението си срещу Вердер Бремен в груповата фаза на Шампионската лига на „Камп Ноу“, 5 декември 2006 г. Бразилецът открива резултата с хитро изпълнение на пряк свободен удар, прокарвайки топката под стената при победата на Барселона с 2:0.
Роналдиньо празнува попадението си срещу Вердер Бремен в груповата фаза на Шампионската лига на „Камп Ноу“, 5 декември 2006 г. Бразилецът открива резултата с хитро изпълнение на пряк свободен удар, прокарвайки топката под стената при победата на Барселона с 2:0. Снимка: Shaun Botterill/Getty Images

Голът не изисква акробатика или необикновена физическа сила. Нужна е единствено способността да предвидиш какво ще направят останалите и да избереш точно обратното.

Втората среща с Челси: когато защитниците просто останаха назад

Барселона - Челси, 7 март 2006 г. | Шампионска лига

Година след знаменития гол на "Стамфорд Бридж" Роналдиньо отново се изправя срещу Челси в елиминациите на Шампионската лига. Този път мачът е на "Камп Ноу", а Барселона има преднина от първата среща.

Роналдиньо в единоборство с защитника на Челси Халид Булахруз по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г.
Роналдиньо в единоборство с защитника на Челси Халид Булахруз по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г. Снимка: Mike Hewitt/Getty Images

В 78-ата минута бразилецът поема топката и атакува защитата на английския тим. Вместо да търси лесно подаване, той продължава напред, преодолява съпротивата на защитниците и завършва с точен удар покрай Петер Чех.

Попадението е различно от онова през 2005 г. Там изненадата идва от почти неподвижното тяло и внезапния удар. Тук всичко е движение, ускорение и физическа устойчивост.

Челси изравнява от дузпа в добавеното време, но резултатът 1:1 е достатъчен за Барселона да продължи напред. Няколко месеца по-късно каталунците печелят Шампионската лига.

Защитната стена на Челси посреща изпълнение на пряк свободен удар от Роналдиньо по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г.
Защитната стена на Челси посреща изпълнение на пряк свободен удар от Роналдиньо по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г. Снимка: Mike Hewitt/Getty Images

Двата гола срещу един и същ противник показват нещо съществено за Роналдиньо: той никога не разчиташе само на един трик. Неговото най-голямо предимство беше, че никой не знаеше кой от многото възможни варианти ще избере.

Роналдиньо претендира за игра с ръка на футболист на Челси по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г.
Роналдиньо претендира за игра с ръка на футболист на Челси по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г. Снимка: Mike Hewitt/Getty Images

Когато Милан победи Ювентус, а Роналдиньо напомни кой е

Ювентус - Милан, 10 януари 2010 г. | Серия А

Когато Роналдиньо напуска Барселона и преминава в Милан през 2008 г., въпросите около кариерата му вече са повече от обичайното. Дали най-добрите му години са останали в Каталуния? Може ли отново да бъде решаващ футболист на най-високо ниво?

Роналдиньо празнува победата на Милан с 3:0 над Ювентус в Торино, 10 януари 2010 г. Бразилската звезда е сред героите на вечерта с две попадения във вратата на „бианконерите“. Снимка: Valerio Pennicino/Getty Images
Роналдиньо празнува победата на Милан с 3:0 над Ювентус в Торино, 10 януари 2010 г. Бразилската звезда е сред героите на вечерта с две попадения във вратата на „бианконерите“. Снимка: Valerio Pennicino/Getty Images Снимка: Getty Images

На 10 януари 2010 г. Милан гостува на Ювентус в Торино. Алесандро Неста открива резултата, а през второто полувреме Роналдиньо добавя два гола и оформя категоричното 3:0.

Роналдиньо (вляво) в единоборство с Клаудио Маркизио от Ювентус по време на двубоя от Серия А между двата отбора в Торино, 10 януари 2010 г. Бразилецът отбелязва два гола при убедителната победа на Милан с 3:0. Снимка: Valerio Pennicino/Getty Images
Роналдиньо (вляво) в единоборство с Клаудио Маркизио от Ювентус по време на двубоя от Серия А между двата отбора в Торино, 10 януари 2010 г. Бразилецът отбелязва два гола при убедителната победа на Милан с 3:0. Снимка: Valerio Pennicino/Getty Images Снимка: Getty Images

Първото му попадение идва след корнер и отклоняване на топката, а второто - след завършващ удар от наказателното поле. Това не са непременно най-красивите голове в кариерата му, но са доказателство, че големият футболист може да променя хода на важните срещи и без да повтаря най-зрелищните си номера.

Дейвид Бекъм (вляво) и Роналдиньо празнуват първото попадение на Милан срещу Ювентус на Олимпийския стадион в Торино, 10 януари 2010 г. „Росонерите“ печелят с 3:0, като бразилецът се разписва два пъти. Снимка: Michael Steele/Getty Images
Дейвид Бекъм (вляво) и Роналдиньо празнуват първото попадение на Милан срещу Ювентус на Олимпийския стадион в Торино, 10 януари 2010 г. „Росонерите“ печелят с 3:0, като бразилецът се разписва два пъти. Снимка: Michael Steele/Getty Images Снимка: Getty Images

В Милан Роналдиньо вече не е същият неудържим млад играч, който някога е превърнал "Камп Ноу" в своя сцена. Но футболната му интелигентност, усетът за пространство и способността да се появява на точното място остават.

Понякога магията е в това да покажеш, че още я притежаваш, когато мнозина вече са започнали да се съмняват.

Хеттрикът, който показа, че историята не е приключила

Милан - Сиена, 17 януари 2010 г. | Серия А

Само седмица след двата гола срещу Ювентус Роналдиньо излиза срещу Сиена на "Сан Сиро" и отбелязва хеттрик при победата на Милан с 4:0.

Дейвид Бекъм и Роналдиньо празнуват първото попадение на Милан срещу Сиена, отбелязано от бразилеца от дузпа на стадион „Сан Сиро“, 17 януари 2010 г. Роналдиньо завършва срещата с хеттрик при победата на „росонерите“ с 4:0.
Дейвид Бекъм и Роналдиньо празнуват първото попадение на Милан срещу Сиена, отбелязано от бразилеца от дузпа на стадион „Сан Сиро“, 17 януари 2010 г. Роналдиньо завършва срещата с хеттрик при победата на „росонерите“ с 4:0. Снимка: Giuseppe Bellini/Getty Images

Трите попадения са любопитен портрет на неговата многостранност. Първото е от дузпа, второто идва с глава след корнер, а третото е красив удар от дистанция, който не оставя шанс на вратаря.

Това е първият му хеттрик за Милан и един от най-ярките моменти от италианския период на кариерата му.

След годините в Барселона, когато почти всяко докосване до топката изглеждаше като обещание за нещо необикновено, Роналдиньо вече е футболист с различен ритъм. Но срещу Сиена той напомня, че талантът може да променя формата си, без напълно да изчезва.

Роналдиньо в действие по време на двубоя между Милан и Сиена от Серия А на стадион „Сан Сиро“, 17 януари 2010 г. Бразилецът отбелязва хеттрик при победата на „росонерите“ с 4:0, включително впечатляващо попадение с удар от дистанция.
Роналдиньо в действие по време на двубоя между Милан и Сиена от Серия А на стадион „Сан Сиро“, 17 януари 2010 г. Бразилецът отбелязва хеттрик при победата на „росонерите“ с 4:0, включително впечатляващо попадение с удар от дистанция. Снимка: Giuseppe Bellini/Getty Images

И ако ранният Роналдиньо впечатляваше с непредвидимостта си, този в Милан показва друга страна на големия играч - способността да намери различни пътища към една и съща цел.

Невъзможното беше неговият начин да играе

Десет момента, различни съперници, стадиони и години. Някои от тях носят победи, други не успяват да променят крайния резултат. Но всички разказват една и съща история: за футболист, който отказваше да приеме, че има само един правилен начин да се играе футбол.

Снимка: Getty Images

Роналдиньо никога не беше просто сбор от голове, асистенции и трофеи. Неговото наследство е в онези няколко секунди, когато зрителят престава да следи резултата и започва да се пита какво точно е видял. В усмивката след успешен финт, в изненадата на защитника, в аплодисментите на противниковия стадион.

Тъкмо тази философия на свободата, въображението и незабравимото преживяване стои и в основата на партньорството му със SESAME, чийто глобален бранд посланик стана бразилската легенда. 

Роналдиньо демонстрира прочутия си контрол над топката по време на представянето си като нов футболист на Милан в Италия, 16 юли 2008 г. Бразилецът пристига при „росонерите“ след пет сезона в Барселона, през които се превръща в една от най-големите звезди на световния футбол. Снимка: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Роналдиньо демонстрира прочутия си контрол над топката по време на представянето си като нов футболист на Милан в Италия, 16 юли 2008 г. Бразилецът пристига при „росонерите“ след пет сезона в Барселона, през които се превръща в една от най-големите звезди на световния футбол. Снимка: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Снимка: Gal Schweizer/Getty Images

Защото големите футболни истории не приключват с последния съдийски сигнал. Понякога продължават на кварталното игрище, където някое дете за първи път се опитва да повтори финта, който е гледало десетки пъти. Кой знае? Може би точно там се ражда следващият момент, в който футболът отново ще изглежда невъзможен.

С подкрепата на: Sesame
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
50 ранени в 50 коли във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки) Днес
50 ранени в 50 коли във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки)
122039
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки" Лайф
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки"
17013
Георги Пеев настоя за поне още два нови моста над Дунав и общ транспортен план с Гърция и Румъния Бизнес
Георги Пеев настоя за поне още два нови моста над Дунав и общ транспортен план с Гърция и Румъния
9106
Apple и Samsung създават ново сгъваемо стъкло IT
Apple и Samsung създават ново сгъваемо стъкло
1300
"Бургазлийката" е в Етнографския музей Impressio
"Бургазлийката" е в Етнографския музей
605
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти Trip
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти
1642
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен Вкусотии
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен
7711
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието Zodiac
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието
1541
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята Времето
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята
436