От "Стамфорд Бридж" до "Бернабеу", от световната титла с Бразилия до първия гол на Лионел Меси или там, където логиката отстъпи място на въображението.

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Футболът обича победителите, но невинаги тях помни най-дълго. Съхранявайки имената на велики голмайстори, безупречни стратези и колекционери на трофеи, историята на играта понякога отрежда най-специалното място на онези, които са успели да оставят следа отвъд резултата, превръщайки самия футбол в изкуство.

Усмихнат, непредсказуем и сякаш напълно неподвластен на законите на футболната логика, Роналдиньо принадлежеше към онази рядка порода гении, за които теренът не познаваше ограничения, а топката изглеждаше готова да изпълни и най-невероятното хрумване. При това бразилецът не просто забавляваше публиката, а печелеше световни титли, европейски купи и индивидуални отличия с обезоръжаващата лекота на дете, което рита топка на кварталното игрище. И може би точно в това се криеше най-големият му талант - да превръща най-сериозната игра в света в чисто, неподправено удоволствие, карайки дори противниците си да забравят за миг, че са излезли на терена, за да го победят.

В най-силните му години футболът все още не беше превърнат в безкрайна поредица от кратки видеа, статистически графики и алгоритмично подбрани акценти. Въпреки това неговите изпълнения пътуваха от телевизионните екрани до училищните дворове, от записите на мачове до първите футболни компилации в интернет. Децата се опитваха да повторят финтовете му, възрастните се чудеха как изобщо са възможни, а защитниците, изправени срещу него, често разбираха отговора твърде късно.

Наричаха го магьосник, но магията му имаше съвсем реални измерения: необикновена координация, пространствено мислене, импровизация и способността да вземе решение, което никой друг на терена не очаква. Ето десет момента, които обясняват защо повече от две десетилетия след най-ярките му изпълнения продължаваме да гледаме Роналдиньо с едно и също недоумение.

Голът, при който топката сякаш наруши законите на физиката

Челси - Барселона, 8 март 2005 г. | Шампионска лига

На "Стамфорд Бридж" Жозе Моуриньо и неговият Челси са на път да елиминират Барселона от осминафиналите на Шампионската лига. Англичаните вече са отбелязали три гола, а защитата им изглежда достатъчно организирана, за да не позволи на каталунците да се върнат в двубоя. Тогава Роналдиньо получава топката пред наказателното поле.

Ейдур Гудьонсен от Челси в единоборство с Роналдиньо от Барселона по време на осминафиналния реванш в Шампионската лига на „Стамфорд Бридж“ в Лондон, 8 март 2005 г. В този двубой бразилецът отбелязва два гола, включително знаменитото си попадение с удар почти без засилка. Снимка: Ben Radford/Getty Images Снимка: Getty Images

Следва движение, което и днес изглежда като оптическа измама. Бразилецът почти не прави засилка, поклаща тялото си, сякаш ще тръгне на дрибъл, а след това отправя неочакван удар с върха на обувката. Топката преминава между защитниците и влиза във вратата на Петер Чех, преди чешкият страж да успее да реагира.

Няма мощен замах, няма класическа техника на завършващ удар. Има само няколко сантиметра пространство и футболист, който ги вижда по различен начин от всички останали.

Челси печели с 4:2 и продължава напред, но най-запомнящият се момент от вечерта остава голът на Роналдиньо. Понякога футболът помни не победителя, а онзи, който е направил невъзможното да изглежда лесно.

Вечерта, в която "Бернабеу" аплодира своя противник

Снимка: Denis Doyle/Getty Images

Реал Мадрид - Барселона, 19 ноември 2005 г. | Ла Лига

Да отбележиш два гола срещу Реал Мадрид на неговия стадион е постижение. Да накараш привържениците на най-големия си съперник да станат на крака и да те аплодират, вече е нещо, което надхвърля футболната статистика.

На 19 ноември 2005 г. Барселона побеждава Реал с 3:0, а Роналдиньо отбелязва два от головете. И при двата той превръща защитата на домакините в публика на собственото си представление. Ускорения, внезапни промени на посоката, преодоляване на Серхио Рамос и хладнокръвни завършващи удари срещу Икер Касияс.

На терена са Зинедин Зидан, Дейвид Бекъм, Роналдо, Раул и още звезди от епохата на "галактикос". Но човекът, който открадва вечерта, носи екипа на Барселона и характерната широка усмивка.

Когато трибуните на "Сантяго Бернабеу" започват да аплодират бразилеца, съперничеството за момент отстъпва пред възхищението. Подобна чест преди него е получавал и Диего Марадона с екипа на каталунците.

Това е една от онези редки вечери, в които футболният талант успява да премине дори през най-дълбоките клубни разделения.

Свободният удар, който изненада цяла Англия

Бразилия - Англия, 21 юни 2002 г. | Световно първенство

Четвъртфинал на световното първенство в Япония и Южна Корея. Англия и Бразилия играят за място сред най-добрите четири отбора, а резултатът е 1:1. Роналдиньо застава зад топката за пряк свободен удар от голяма дистанция, вдясно от английската врата.

Ривалдо и Роналдиньо със световната купа след победата на Бразилия с 2:0 над Германия на финала на Мондиал 2002 в Йокохама, Япония. Снимка: Tim De Waele/Getty Images

Всичко подсказва, че ще последва центриране. В наказателното поле има достатъчно бразилски футболисти, които очакват подаване, а вратарят Дейвид Сиймън е излязъл напред, за да контролира пространството пред себе си.

Вместо това топката полита високо, описва необичайна траектория и се спуска зад английския страж. Бразилия повежда с 2:1, а кадърът на Сиймън, който гледа безпомощно към мрежата, се превръща в част от историята на световните първенства.

Десетина минути по-късно Роналдиньо е изгонен след нарушение срещу Дани Милс. Бразилия обаче удържа преднината си, а впоследствие печели и световната титла.

Дали ударът е бил замислен като директен изстрел, или е изненадал дори своя автор, остава предмет на футболни спорове. Безспорно е друго: в един от най-важните мачове в кариерата си 22-годишният бразилец прави нещо, което никой на стадиона не очаква.

Асистенцията, с която започна легендата на Меси

Барселона - Албасете, 1 май 2005 г. | Ла Лига

Понякога най-важният момент в кариерата на един футболист не е негов собствен гол. Понякога е подаване, което променя историята на друг.

Роналдиньо по време на двубоя между Барселона и Албасете на „Камп Ноу“, 1 май 2005 г. Именно в тази среща бразилецът подава за първия официален гол на Лионел Меси с екипа на каталунците. Снимка: Luis Bagu/Getty Images

На 1 май 2005 г. Лионел Меси е едва на 17 години и все още търси първото си попадение за представителния отбор на Барселона. В края на мача срещу Албасете Роналдиньо получава топката пред наказателното поле, забелязва движението на младия аржентинец и я прехвърля с изключително прецизен пас над защитата.

Меси овладява ситуацията и елегантно прехвърля вратаря. Това е първият му официален гол за първия отбор на Барселона.

Следва сцена, която години по-късно придобива почти символично значение: младият Меси скача върху гърба на усмихнатия Роналдиньо, който го носи, докато двамата празнуват.

Лионел Меси (вляво) и Роналдиньо празнуват победата на Барселона с 2:0 срещу Виляреал на стадион „Ел Мадригал“, 4 декември 2005 г. Снимка: Denis Doyle/Getty Images

В онзи момент никой не може да знае какви рекорди ще постави аржентинецът. Но именно Роналдиньо, тогава голямата звезда на Барселона, му подава топката за първата крачка към тях.

И може би това е една от най-красивите асистенции в историята не заради техническата ѝ сложност, а заради всичко, което идва след нея.

Лионел Меси и Роналдиньо се прегръщат по време на полуфиналния двубой между Аржентина и Бразилия на олимпийския футболен турнир в Пекин, 19 август 2008 г. Снимка: Shaun Botterill/Getty Images

Голът със задна ножица, за който мечтаел като дете

Барселона - Виляреал, 25 ноември 2006 г. | Ла Лига

Има голове, които футболистите упражняват стотици пъти на тренировка, но никога не успяват да реализират в истински мач. Роналдиньо превръща един от тях в реалност срещу Виляреал на "Камп Ноу".

В 88-ата минута Шави изпраща висока топка към бразилеца в наказателното поле. Роналдиньо я поема с гърди, завърта се с гръб към вратата и изпълнява впечатляваща задна ножица. Топката прелита над вратаря и влиза в мрежата.

Роналдиньо отбелязва втория си гол срещу Виляреал с впечатляваща задна ножица при победата на Барселона с 4:0 на „Камп Ноу“, 25 ноември 2006 г. Попадението остава сред най-зрелищните в кариерата на бразилеца. Снимка: Bagu Blanco/Getty Images

Барселона печели с 4:0, но резултатът почти се губи зад реакцията на стадиона. Трибуните избухват, съотборниците му се втурват към него, а самият Роналдиньо изглежда като човек, който току-що е изпълнил нещо от списъка с детските си мечти.

След срещата той действително признава, че още като момче е искал да отбележи подобен гол.

Може би това обяснява защо изпълнението му е толкова запомнящо се. За публиката е технически шедьовър, а за футболиста - сбъдната мечта.

Роналдиньо празнува едно от двете си попадения срещу Виляреал на „Камп Ноу“, 25 ноември 2006 г. В тази среща бразилецът създава един от най-незабравимите моменти в историята на клуба. Снимка: Bagu Blanco/Getty Images

Когато Милан разбра защо Барселона има своя магьосник

Барселона - Милан, 2 ноември 2004 г. | Шампионска лига

Мачът между Барселона и Милан на "Камп Ноу" изглежда обречен да завърши наравно. Двата европейски гранда са си разменили по едно попадение, а часовникът вече показва последните минути на редовното време.

Тогава Роналдиньо получава топката близо до границата на наказателното поле. Срещу него е Алесандро Неста - един от най-добрите защитници в света, футболист, който рядко допуска да бъде изненадан.

Роналдиньо изпълнява пряк свободен удар, който преминава на сантиметри от целта, по време на първия полуфинален сблъсък между Милан и Барселона в Шампионската лига на "Сан Сиро", 18 април 2006 г. Снимка: Mike Hewitt/Getty Images

Бразилецът прави рязко движение, освобождава си пространство и отправя мощен удар с левия крак. Топката влиза във вратата на Дида, а "Камп Ноу" избухва.

Барселона печели с 2:1, но истинската стойност на момента е в начина, по който Роналдиньо преодолява съпротивата на един от най-интелигентните защитници на своето поколение.

Това е футболна импровизация срещу защитно съвършенство. И за няколко секунди импровизацията побеждава.

Андрий Шевченко, Роналдиньо и Тиери Анри позират преди церемонията за връчване на наградите на ФИФА за 2004 г. в Операта на Цюрих, Швейцария, 20 декември 2004 г. Бразилецът печели отличието за най-добър футболист в света, изпреварвайки Анри и украинската звезда на Милан. Снимка: Shaun Botterill/Getty Images

Петима в стената, а топката минава под тях

Барселона - Вердер Бремен, 5 декември 2006 г. | Шампионска лига

Обикновено, когато футболист изпълнява пряк свободен удар, стената скача. Целта е проста: да се блокира пътят на топката към горната част на вратата.

Роналдиньо познава този навик достатъчно добре, за да го превърне в слабост.

В решаващ мач от груповата фаза на Шампионската лига срещу Вердер Бремен бразилецът застава зад топката. Петима футболисти на германския отбор изграждат стената и очакват стандартното изпълнение. Вместо да прехвърли препятствието, Роналдиньо насочва топката ниско, точно под скачащите защитници.

Вратарят е изненадан, топката влиза в мрежата, а Барселона повежда още в 13-ата минута. Каталунците печелят с 2:0 и продължават към елиминационната фаза.

Роналдиньо празнува попадението си срещу Вердер Бремен в груповата фаза на Шампионската лига на „Камп Ноу“, 5 декември 2006 г. Бразилецът открива резултата с хитро изпълнение на пряк свободен удар, прокарвайки топката под стената при победата на Барселона с 2:0. Снимка: Shaun Botterill/Getty Images

Голът не изисква акробатика или необикновена физическа сила. Нужна е единствено способността да предвидиш какво ще направят останалите и да избереш точно обратното.

Втората среща с Челси: когато защитниците просто останаха назад

Барселона - Челси, 7 март 2006 г. | Шампионска лига

Година след знаменития гол на "Стамфорд Бридж" Роналдиньо отново се изправя срещу Челси в елиминациите на Шампионската лига. Този път мачът е на "Камп Ноу", а Барселона има преднина от първата среща.

Роналдиньо в единоборство с защитника на Челси Халид Булахруз по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г. Снимка: Mike Hewitt/Getty Images

В 78-ата минута бразилецът поема топката и атакува защитата на английския тим. Вместо да търси лесно подаване, той продължава напред, преодолява съпротивата на защитниците и завършва с точен удар покрай Петер Чех.

Попадението е различно от онова през 2005 г. Там изненадата идва от почти неподвижното тяло и внезапния удар. Тук всичко е движение, ускорение и физическа устойчивост.

Челси изравнява от дузпа в добавеното време, но резултатът 1:1 е достатъчен за Барселона да продължи напред. Няколко месеца по-късно каталунците печелят Шампионската лига.

Защитната стена на Челси посреща изпълнение на пряк свободен удар от Роналдиньо по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г. Снимка: Mike Hewitt/Getty Images

Двата гола срещу един и същ противник показват нещо съществено за Роналдиньо: той никога не разчиташе само на един трик. Неговото най-голямо предимство беше, че никой не знаеше кой от многото възможни варианти ще избере.

Роналдиньо претендира за игра с ръка на футболист на Челси по време на двубоя от груповата фаза на Шампионската лига между Барселона и лондончани на „Камп Ноу“, 31 октомври 2006 г. Снимка: Mike Hewitt/Getty Images

Когато Милан победи Ювентус, а Роналдиньо напомни кой е

Ювентус - Милан, 10 януари 2010 г. | Серия А

Когато Роналдиньо напуска Барселона и преминава в Милан през 2008 г., въпросите около кариерата му вече са повече от обичайното. Дали най-добрите му години са останали в Каталуния? Може ли отново да бъде решаващ футболист на най-високо ниво?

Роналдиньо празнува победата на Милан с 3:0 над Ювентус в Торино, 10 януари 2010 г. Бразилската звезда е сред героите на вечерта с две попадения във вратата на „бианконерите“. Снимка: Valerio Pennicino/Getty Images Снимка: Getty Images

На 10 януари 2010 г. Милан гостува на Ювентус в Торино. Алесандро Неста открива резултата, а през второто полувреме Роналдиньо добавя два гола и оформя категоричното 3:0.

Роналдиньо (вляво) в единоборство с Клаудио Маркизио от Ювентус по време на двубоя от Серия А между двата отбора в Торино, 10 януари 2010 г. Бразилецът отбелязва два гола при убедителната победа на Милан с 3:0. Снимка: Valerio Pennicino/Getty Images Снимка: Getty Images

Първото му попадение идва след корнер и отклоняване на топката, а второто - след завършващ удар от наказателното поле. Това не са непременно най-красивите голове в кариерата му, но са доказателство, че големият футболист може да променя хода на важните срещи и без да повтаря най-зрелищните си номера.

Дейвид Бекъм (вляво) и Роналдиньо празнуват първото попадение на Милан срещу Ювентус на Олимпийския стадион в Торино, 10 януари 2010 г. „Росонерите“ печелят с 3:0, като бразилецът се разписва два пъти. Снимка: Michael Steele/Getty Images Снимка: Getty Images

В Милан Роналдиньо вече не е същият неудържим млад играч, който някога е превърнал "Камп Ноу" в своя сцена. Но футболната му интелигентност, усетът за пространство и способността да се появява на точното място остават.

Понякога магията е в това да покажеш, че още я притежаваш, когато мнозина вече са започнали да се съмняват.

Хеттрикът, който показа, че историята не е приключила

Милан - Сиена, 17 януари 2010 г. | Серия А

Само седмица след двата гола срещу Ювентус Роналдиньо излиза срещу Сиена на "Сан Сиро" и отбелязва хеттрик при победата на Милан с 4:0.

Дейвид Бекъм и Роналдиньо празнуват първото попадение на Милан срещу Сиена, отбелязано от бразилеца от дузпа на стадион „Сан Сиро“, 17 януари 2010 г. Роналдиньо завършва срещата с хеттрик при победата на „росонерите“ с 4:0. Снимка: Giuseppe Bellini/Getty Images

Трите попадения са любопитен портрет на неговата многостранност. Първото е от дузпа, второто идва с глава след корнер, а третото е красив удар от дистанция, който не оставя шанс на вратаря.

Това е първият му хеттрик за Милан и един от най-ярките моменти от италианския период на кариерата му.

След годините в Барселона, когато почти всяко докосване до топката изглеждаше като обещание за нещо необикновено, Роналдиньо вече е футболист с различен ритъм. Но срещу Сиена той напомня, че талантът може да променя формата си, без напълно да изчезва.

Роналдиньо в действие по време на двубоя между Милан и Сиена от Серия А на стадион „Сан Сиро“, 17 януари 2010 г. Бразилецът отбелязва хеттрик при победата на „росонерите“ с 4:0, включително впечатляващо попадение с удар от дистанция. Снимка: Giuseppe Bellini/Getty Images

И ако ранният Роналдиньо впечатляваше с непредвидимостта си, този в Милан показва друга страна на големия играч - способността да намери различни пътища към една и съща цел.

Невъзможното беше неговият начин да играе

Десет момента, различни съперници, стадиони и години. Някои от тях носят победи, други не успяват да променят крайния резултат. Но всички разказват една и съща история: за футболист, който отказваше да приеме, че има само един правилен начин да се играе футбол.

Снимка: Getty Images

Роналдиньо никога не беше просто сбор от голове, асистенции и трофеи. Неговото наследство е в онези няколко секунди, когато зрителят престава да следи резултата и започва да се пита какво точно е видял. В усмивката след успешен финт, в изненадата на защитника, в аплодисментите на противниковия стадион.

Тъкмо тази философия на свободата, въображението и незабравимото преживяване стои и в основата на партньорството му със SESAME, чийто глобален бранд посланик стана бразилската легенда.

Роналдиньо демонстрира прочутия си контрол над топката по време на представянето си като нов футболист на Милан в Италия, 16 юли 2008 г. Бразилецът пристига при „росонерите“ след пет сезона в Барселона, през които се превръща в една от най-големите звезди на световния футбол. Снимка: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Снимка: Gal Schweizer/Getty Images

Защото големите футболни истории не приключват с последния съдийски сигнал. Понякога продължават на кварталното игрище, където някое дете за първи път се опитва да повтори финта, който е гледало десетки пъти. Кой знае? Може би точно там се ражда следващият момент, в който футболът отново ще изглежда невъзможен.

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