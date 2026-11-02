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Лионел Меси асистира на съотборник за 1:1, а после отбеляза гола за 2:1, с който Интер Маями обърна резултата и спечели като гост на Ню Инглънд в Мейджър лигата. Победата се оказа ключова и означава, че независимо как се представи в предстоящите плейофи, тимът на Меси и компания ще има гарантирана квота в Шампионската лига на КОНКАКАФ за 2027 г.

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Домакините водеха с гол на Даниел Газдаг, когато в 69-ата минута Меси се промъкна в центъра на отбраната и някак успя да отклони с глава топката към Херман Бертераме, който изравни.

В 83-ата минута Лео започна атака, получи обратно топката на любима позиция на границата на наказателното поле и простреля вратаря - 1:2.

И трите първи отбора на Изток вече имат квоти за Шампионската лига. Така Интер може да даде почивка на титуляри за последния мач от редовния сезон, преди да се концентрира в плейофите.

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