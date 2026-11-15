1103 Снимка: БТА

Йоанис Питас вкара във втори пореден двубой и след като отбеляза за ЦСКА във Вечното дерби с "Левски", днес бе точен и за националния отбор на Кипър. Той отбеляза единственото попадение при 1:4 срещу Черна гора в мач от група 2 на Лига "С" на турнира.

Така нападателят сложи край на сушата си с националния екип, която продълаваше повече от година. Последният му гол преди този днес бе от 9 октомври миналата година срещу Босна.

Нападателят на ЦСКА изравни от дузпа в 52-ата минута, след като Милутин Османич бе извел черногорците напред още в петата.

След това обаче балканците решиха нещата в своя полза - първо Милан Вукотич възстанови преднината им в 58-ата минута, а в 67-ата Никола Кръстович увеличи до 3:1. Втори гол на Кръстович направи крайния резултат в Никозия 4:1 при оставащи 7 минути игра.

Черна гора печели убедително групата с 16 точки, двойно повече от кипърците, които остават втори, а трети и четвърти са съответно Армения (6) и Латвия (2).

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.