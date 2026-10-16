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Ювентус победи Селта с 2:1 с много късен гол във Виго в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. 

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Испанският тим поведе в резултата, но бе обърнат, като победният гол падна в добавеното време на срещата. 

Хулио Алварес откри резултата за испанците в 17-ата минута 

Юве успя да изравни в 58-ата минута. Защитникът Маркос Алонсо допусна груба грешка при изчистването на едно центриране на Копмайнерс. Топката попадна в Ник Волтемаде, който от близко разстояние вкара за 1:1. 

Резервата Рандал Коло Муани донесе успеха на гостите от Торино във втората минута на добавеното време. Андреа Камбиасо центрира, а нападателят реализира с глава.

За Юве това беше втора поредна победа в турнира след тази над НЕК Ниймеген на старта. Селта остава без точков актив, след като загуби и в първия кръг срещо Омония.

Другите резултати от късните мачове:

Борнемут - Щурм Грац 3:0

Динамо Загреб - Андерлехт 1:0

Ференцварош - Виктория Пилзен 2:1

Хофенхайм - Бешикташ 2:3

Ягелония - Арарат 3:1

Марсилия - Олимпиакос 0:1

Бенфика - Селтик 4:1

Рен - ОФИ Крит 2:1

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