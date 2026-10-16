Испанският тим поведе в резултата, но бе обърнат, като победният гол падна в добавеното време на срещата.
Хулио Алварес откри резултата за испанците в 17-ата минута
Юве успя да изравни в 58-ата минута. Защитникът Маркос Алонсо допусна груба грешка при изчистването на едно центриране на Копмайнерс. Топката попадна в Ник Волтемаде, който от близко разстояние вкара за 1:1.
Резервата Рандал Коло Муани донесе успеха на гостите от Торино във втората минута на добавеното време. Андреа Камбиасо центрира, а нападателят реализира с глава.
Спортът е повече от резултат
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За Юве това беше втора поредна победа в турнира след тази над НЕК Ниймеген на старта. Селта остава без точков актив, след като загуби и в първия кръг срещо Омония.