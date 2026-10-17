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Локомотив (София) победи Вихрен (Сандански) с 2:1 в мач от 1/16-финалите и така избегна участта да е първият отпаднал елитен клуб в турнира.

Успехът на елитния столичен тим не дойде никак лесно, защото Локомотив трябваше да обръща резултата в Сандански срещу лидера във Втора лига.

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Вихрен игра като равен с равен с елитния си съперник и спокойно може да съжалява, че не докара дуела поне до продължения, а санданчани трябва и доста да съжаляват за скандалния изравнителен гол на Локомотив.

Причината е, че той бе вкаран с ръка, но съдията не видя това и зачете попълнението, а липсата на ВАР на този етап от турнира нямаше как да поправи грешката.

Голът вкара Ерол Дост, след като вратарят на Вихрен изчисти топката в ръката му, а след удара с нея топката влезе във вратата.

Преди това домакините бяха повели през първата част след автогол на Божидар Кацаров и дори уцелиха греда.

Локомотив изравни с този гол с ръка, а в 78-ата минута обратът бе факт след гол с глава на Раян Бидунга.

Така мака и трудно, а и с нередовен гол, още един отбор от елита отива напред за Купата, присъединявайки се към ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив).

Снимка: Bulphoto

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