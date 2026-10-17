Вихрен игра като равен с равен с елитния си съперник и спокойно може да съжалява, че не докара дуела поне до продължения, а санданчани трябва и доста да съжаляват за скандалния изравнителен гол на Локомотив.
Причината е, че той бе вкаран с ръка, но съдията не видя това и зачете попълнението, а липсата на ВАР на този етап от турнира нямаше как да поправи грешката.
Спортът е повече от резултат
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Голът вкара Ерол Дост, след като вратарят на Вихрен изчисти топката в ръката му, а след удара с нея топката влезе във вратата.
Преди това домакините бяха повели през първата част след автогол на Божидар Кацаров и дори уцелиха греда.
Локомотив изравни с този гол с ръка, а в 78-ата минута обратът бе факт след гол с глава на Раян Бидунга.
Така мака и трудно, а и с нередовен гол, още един отбор от елита отива напред за Купата, присъединявайки се към ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив).