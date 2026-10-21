Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Вечерта в Шампионска лига затвърди тенденцията от старта на настоящия сезон да виждаме голови зрелища.

Шампионска лига

Рекордът отпреди седмица не бе подобрен, но и тази вечер видяхме задоволителните 40 гола за девет срещи.

Най-резултатните мачове бяха в Ливърпул и Неапол, но пък най-много попадения паднаха във вратата на елиминирания Левски отбор на АЕК.

Гръцкият шампион имаше кошмарна визита на лидера в Англия - Манчестър Сити, като я загуби безславно с 1:5.

Мач, който почти през цялото време се игра на една врата и премина под тоталната доминация на Сити, което се подразбира и от петте попадения.

В Неапол местният Наполи победи Бодьо/Глимт с 4:3, Ливърпул победи със същия резултат Виляреал, а най-скромната откъм голове продукция дойде от Португалия.

Там местният Порто загуби от ПСВ с 0:1, а ето и всички резултати в Шампионска лига от вечерта:

ПСЖ - Барселона 4:2

Ливърпул - Виляреал 4:3

Манчестър Сити - АЕК Атина 5:1

Рома - Слован Братислава 4:0

Наполи - Бодьо/Глимт 4:3

Щутгарт - Атлетико Мадрид 1:1

Порто - ПСВ Айндховен 0:1

Фенербахче - Славия Прага 2:2

Сабах - Борусия Дортмунд 1:2

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126064
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4539
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4064
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2066
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3111
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1083
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462