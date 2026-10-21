Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Вечерта в Шампионска лига затвърди тенденцията от старта на настоящия сезон да виждаме голови зрелища.
Рекордът отпреди седмица не бе подобрен, но и тази вечер видяхме задоволителните 40 гола за девет срещи.
Най-резултатните мачове бяха в Ливърпул и Неапол, но пък най-много попадения паднаха във вратата на елиминирания Левски отбор на АЕК.
Гръцкият шампион имаше кошмарна визита на лидера в Англия - Манчестър Сити, като я загуби безславно с 1:5.
Мач, който почти през цялото време се игра на една врата и премина под тоталната доминация на Сити, което се подразбира и от петте попадения.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
В Неапол местният Наполи победи Бодьо/Глимт с 4:3, Ливърпул победи със същия резултат Виляреал, а най-скромната откъм голове продукция дойде от Португалия.
Там местният Порто загуби от ПСВ с 0:1, а ето и всички резултати в Шампионска лига от вечерта:
ПСЖ - Барселона 4:2
Ливърпул - Виляреал 4:3
Манчестър Сити - АЕК Атина 5:1
Рома - Слован Братислава 4:0
Наполи - Бодьо/Глимт 4:3
Щутгарт - Атлетико Мадрид 1:1
Порто - ПСВ Айндховен 0:1
Фенербахче - Славия Прага 2:2
Сабах - Борусия Дортмунд 1:2
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.