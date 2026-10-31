Мустафа Сангаре е големият герой за "сините" в много тежка визита

346 Снимка: levski.bg

Левски беше много близо до това да допусне ново равенство в efbet Лига, но се спаси с гол в 93-ата минута, за да измъкне победата с 1:0 над Дунав (Русе) в 13-ия кръг.

"Сините" на Хулио Веласкес далеч не изиграха най-убедителния си мач от началото на сезона, но големият жокер се оказа Мустафа Сангаре. Френският нападател отклони голово топката с глава след центриране на Сержиньо.

По този начин Левски се изкачи поне временно на върха в класирането с актив от 32 точки, на две пред ЦСКА, който предстои да приеме Славия на новия стадион "Българска Армия". За "синята" легенда Георги Чиликов, който е начело на Дунав, разочарованието му е голямо, защото тимът му беше много близо до точката, а на моменти и до три. Трябва да се отбележи, че тимът му беше ощетен в началото на мача заради недаден червен картон на "синия" капитан Кристиан Димитров. Така Дунав остава на деветото място с 11 точки.

Наставникът на Левски Хулио Веласкес направи шест промени в състава си спрямо последния мач и отново избра да пусне младия вратар Огнян Владимиров като титуляр. Такъв започна и завърналият се от контузия Акрам Бурас.

Левски не направи достатъчно, за да вкара гол през първото полувреме и дори имаше късмет да не остане с човек по-малко. В началото при едно единоборство Кристиан Димитров вдигна крака си и с бутоните влезе в коляното на Хосе Кабаркас от Дунав, като го контузи тежко. Бранителят трябваше да бъде заменен принудително, а реферът Мариян Гребенчарски и ВАР дори не разгледаха за директен червен картон.

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Снимка: БТА

В 18-ата минута дойде първият шанс за Левски след далечен удар по земя на Сержиньо, който обаче мина покрай вратата.

В 35-ата минута Евертон Бала получи в наказателното поле и върна към Майкон. Последва далечен удар, при който Георги Китанов спаси. Стражът се прояви страхотно и в 39-ата минута, когато Алдаир центрира отстро от десния фланг, с доза късмет топката стигна до Рейналдо, а неговият удар беше отразен.

Рехавата игра в атака на Левски продължи и в началото на втората част, а тимът можеше и да изостане в резултата. В 57-ата минута след груба грешка на Кристиан Димитров Алекс Валиньо стреля твърде слабо в ръцете на вратаря.

Левски опита да открие в 62-ата минута със силен удар на Майкон от малък ъгъл, предизвикал ново спасяване на Китанов. В 70-ата пък удар на Мубарик от близо прелетя високо над вратата. В 78-ата минута Китанов трябваше да прави и петото си спасяване от началото на мача.

Снимка: БТА

Левски продължи да опитва и в края на редовното време също бе близо след далечен снаряд на Марко Груич покрай вратата.

Моментът за "сините" настъпи в 93-ата минута. Сержиньо получи топка на десния фланг и центрира меко, а в наситеното от гостуващи играчи наказателно поле Мустафа Сангаре се извиси и отклони с глава във вратата за 1:0.

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