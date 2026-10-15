Играчите с най-сериозни визитки в Ниймеген ще бъдат двама сърби

953 Снимка: Getty Images

НЕК Ниймеген и Левски са два клуба с коренно различна история откъм успехи и статут в страните си, но съдбата направи така, че да ги срещне при голямото им завръщане в основната фаза на европейски турнир.

Левски чакаше 16 години тази чест, докато НЕК играе на подобно ниво за първи път от 18 години.

Два клуба, между които трудно може да намерим допирни точки, но часове преди дуела се откроява факта, че двете най-популярни визитки на терена всъщност ще са на сръбските звезди в двата състава.

В НЕК без съмнение над всички се откроява Душан Тадич - актуалният капитан на Сърбия и според мнозина футболистът с най-сериозна визитка, акостирал някога в Ниймеген, докато в Левски без никакво съмнение що се отнася до име и визитка звездата се казва Марко Груич.

Двамата сънародници се познават отлично, защото са водили не една и две битки рамо до рамо за родината. Всъщност мачове на Сърбия, в които Тадич и Груич а били заедно на терена са точно 21.

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От двамата Марко Груич е с далеч по-скромните статистики за Сърбия. Той има 30 мача, като само в девет от тях Душан Тадич не е бил пред него на терена.

Самият Тадич има далеч по-солидна визитка за Сърбия със 111 мача, които го правят №1 по този показател.

Иначе Груич дебютира за Сърбия през май 2016-а в контрола срещу Кипър, когато Тадич е не просто на терена, но вкарва и прави асистенция за победата с 2;1.

Груич има един мач на голям форум със Сърбия - равенството 3:3 срещу Камерун от Мондиал 2022, като тогава отборът е изведен на терена именно от Тадич с капитанската лента.

Любопитно е, че двамата заедно са играли и на българска земя. Те взимат участие при равенството 1:1 в Разград през 2023-а, когато Груич влече 10 минути преди края, а сърбите ни изравниха в последната минута.

Иначе Левски и НЕК са свързани от един единствен общо играч в историята си и това е нидерландския нападател Сьорд Арш.

Той се появи в Левски през лятото на 2011-а с тежката задача да замени головата машина Гара Дембеле, но очевидно не бе на неговото ниво и макар да вкара 8 гола за 16 мача, престоят му на "Герена" продължи едва шест месеца.

Три години по-късно Арш се озова в Ниймеген, където с 28 гола за 35 мача се превърна в местен любимец и помогна на клуба да спечели промоция за Eredivisie. Той обаче не се наложи в елитната дивизия и се раздели с НЕК, но при всички положения с далеч по-добри спомени, отколкото тези от София.

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