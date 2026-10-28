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Най-големият син на легендата Уейн Рууни - Кай, отбеляза четири гола при разгромната победа на отбора на Манчестър Юнайтед до 18 години с 6:0 над Бърнли във вторник.

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Кай бе големият герой в мача, в който възпитаниците на Дарън Флетчър постигнаха убедителна победа в Северната група на Висшата лига за юноши до 18 години.

16-годишният футболист откри резултата в 22-ата минута, като довкара топката, след като удар с глава на Жауме Камачо срещна гредата.

Младокът удвои сметката си от дузпа малко след началото на второто полувреме, след като бе повален в наказателното поле от капитана на Бърнли Дилън Морисън.

Той оформи своя хеттрик в 63-тата минута, засичайки с глава центриране от ъглов удар на Джей МакЕвой, а само три минути по-късно добави и четвърти гол със силен удар от наказателното поле.

Кай Рууни се стреми да тръгне по стъпките на баща си, който в редиците на Юнайтед се превърна в реализатор №1 на клуба и една от най-големите легенди.

Най-големият от четиримата синове на Уейн и Колийн Рууни се присъедини към академията на Юнайтед през декември 2020 г., когато беше на 11 години, а през настоящия сезон направи и своя дебют за формацията до 21 години.

 

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