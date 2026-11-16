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Гарет Бейл изглежда не е загубил изцяло връзката си с футбола. Легендата на Уелс, който още в дните си в Реал (Мадрид) бе известен със страстта си към голфа, която превърна в ежедневие след края на кариерата си, търси път обратно към играта. Но този път в различна роля.

Инвестиционен фонд от Саудитска Арабия, оглавяван от Бейл, е готов да плати 500 милиона евро за 85% от акциите на испанския футболен клуб Севиля. Партньори на бившата футболна зведа са братята Мансур и Хайдер Сиед.

Андалусийците от доста време са в търсене на нов собственик, като за потенциален такъв бе спряган Серхио Рамос, бивш съотборник на Бейл в Реал, но до сделка тогава не се стигна.

Надеждата на клубното ръководство е до продажба да се стигне преди края на годината, а акционерите са взели решение да бъде направен списък от трима потенциални кандидати и после да се избира най-добрата от тези оферти. И така сделката да може да бъде финализирана в началото на 2027-а.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Севиля, рекордьорът по трофеи от Лига Европа, има дългове на стойност 60 милиона евро и се нуждае от скорошно увеличение на капитала.

През миналия сезон "рохибланкос" завършиха на незавидното за статута им 13-о място в Ла Лига, a през настоящия сезон се представят значително по-добре и са шести в класирането.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.