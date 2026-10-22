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Аржентинският нападател на ЦСКА Леандро Годой бе главното действащо лице за "червените" при първата точка, която столичани взеха в същинската фаза на Лигата на конференциите - 2:2 като гости на датския Нордшеланд.

ЦСКА

Домакините продължиха серията си от над година без поражение на собствен терен, но българите със сигурност могат да са недоволни, че не взеха нещо повече. Мнение, което сподели и Годой след края на мача.

"Мисля, че отборът направи страхотен мач. Дори заслужавахме и трите точки, затова остава горчив привкус. Успяхме да отбележим голове, но не успяхме да вземем победата. Винаги се опитвам да отбележа и давам всичко от себе си. Най-важното обаче е с моите голове да успяваме да печелим. Ще се опитаме да коригираме грешките, които допуснахме днес. Ще се повторя — заслужавахме трите точки, защото изиграхме много добър мач", заяви аржентинският голмайстор на ЦСКА.

Годой първо вкара за 1:0 в 8-ата минута, а след това изравни две минути преди края, когато бе точен за 2:2.

ЦСКА загуби първия си мач в турнира с 1:2 от Монако, а след равенството тази вечер следващата европейска среща в календара на столичани е гостуване на Панатинайкос - на 5 ноември.

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