Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Един от най-мащабните скандали в английския и европейския футбол изглежда все по-близо до своята развръзка. Манчестър Сити, който беше признат за виновен от независима комисия за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига, ще получи възможност да представи защитата си в средата на декември, съобщава "Financial Times".

Холанд бесен на съотборник след третата загуба за Сити
Виж още Холанд бесен на съотборник след третата загуба за Сити

Апелативното производство, в рамките на което клубът ще се опита да отхвърли всички отправени обвинения, може да продължи няколко дни. Според изданието се очаква независимата комисия да се произнесе по жалбата в началото на следващата година, след което да бъде взето и решение за евентуалните санкции.

Ако процедурата се развие според този график, наказанието може да бъде обявено почти непосредствено след решението по обжалването. Засега обаче остава неясно кога евентуалните санкции ще влязат в сила. Допълнително усложнение е възможността те също да бъдат обжалвани, което би удължило още повече процеса, хвърлящ сянка върху английския футбол от години.

Въпросът за евентуалното наказание на Манчестър Сити продължава да поражда множество спекулации, но конкретиката остава оскъдна.

Последните информации от Англия сочат, че най-вероятният сценарий предвижда сериозно отнемане на точки - достатъчно, за да бъде гарантирано изпадането на тима в Чемпиъншип. Към това може да бъде добавена и солидна финансова глоба.

Обсъжда се и възможността за ново отнемане на точки през следващия сезон, което би затруднило или дори осуетило незабавното завръщане на "гражданите" в елита.

Засега обаче това са само възможни сценарии, а окончателното решение ще зависи от развитието на апелативното производство.

Докато досегашните очаквания бяха, че Висшата лига ще настоява за бързо налагане на санкции, информацията на Financial Times очертава по-умерен график. Това предполага, че развръзката може да настъпи по-късно, отколкото се очакваше, а сагата около Манчестър Сити все още далеч не е приключила.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео) Днес
"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео)
37851
Силвестър Сталоун разкри как е започнала ожесточената му вражда с Арнолд Шварценегер Лайф
Силвестър Сталоун разкри как е започнала ожесточената му вражда с Арнолд Шварценегер
3217
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи Бизнес
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи
13131
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им IT
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им
6645
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
17858
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
4684
Този живописен италиански регион предлага безплатни домове, ето какво трябва да направите Trip
Този живописен италиански регион предлага безплатни домове, ето какво трябва да направите
916
Защо звездите се запалиха по боба Вкусотии
Защо звездите се запалиха по боба
1166
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
610
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
211