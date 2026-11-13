Очаква се санкцията за "гражданите" да е сериозна

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Един от най-мащабните скандали в английския и европейския футбол изглежда все по-близо до своята развръзка. Манчестър Сити, който беше признат за виновен от независима комисия за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига, ще получи възможност да представи защитата си в средата на декември, съобщава "Financial Times".

Апелативното производство, в рамките на което клубът ще се опита да отхвърли всички отправени обвинения, може да продължи няколко дни. Според изданието се очаква независимата комисия да се произнесе по жалбата в началото на следващата година, след което да бъде взето и решение за евентуалните санкции.

Ако процедурата се развие според този график, наказанието може да бъде обявено почти непосредствено след решението по обжалването. Засега обаче остава неясно кога евентуалните санкции ще влязат в сила. Допълнително усложнение е възможността те също да бъдат обжалвани, което би удължило още повече процеса, хвърлящ сянка върху английския футбол от години.

Въпросът за евентуалното наказание на Манчестър Сити продължава да поражда множество спекулации, но конкретиката остава оскъдна.

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Последните информации от Англия сочат, че най-вероятният сценарий предвижда сериозно отнемане на точки - достатъчно, за да бъде гарантирано изпадането на тима в Чемпиъншип. Към това може да бъде добавена и солидна финансова глоба.

Обсъжда се и възможността за ново отнемане на точки през следващия сезон, което би затруднило или дори осуетило незабавното завръщане на "гражданите" в елита.

Засега обаче това са само възможни сценарии, а окончателното решение ще зависи от развитието на апелативното производство.

Докато досегашните очаквания бяха, че Висшата лига ще настоява за бързо налагане на санкции, информацията на Financial Times очертава по-умерен график. Това предполага, че развръзката може да настъпи по-късно, отколкото се очакваше, а сагата около Манчестър Сити все още далеч не е приключила.

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