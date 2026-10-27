Но най-интересно бе след края, където искрите от мача просто се разпалиха в буен огън, а по традиция този мач никога на завършва спокойно.
Керем Актюркоглу, турската звезда на гостите, атакува унгареца Роланд Шалай, който нееднократно го бе провокирал в последните минути на двубоя.
Спортът е повече от резултат
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Двамата играчи с номер 7 се спречкаха, настана блъскане между поне 20 души, опитващи да ги спрат, но междувременно се сбиха още няколко двойки играчи, като имаше приложени хватки от борбата и опити за юмручни удари.
Наложи са полицаи и вицепрезидентът на Галатасарай да са на игрището, за да спрат боя.
С победата Галатасарай събра 22 точки и оглави класирането в турската Суперлига, докато Фенербахче остана с 16 пункта на петата позиция.