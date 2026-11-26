Само Реал Мадрид е с пълен актив от 36 отбора в турнира

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Пет кръга се изиграха в основната фаза на Шампионската лига, а само един отбор от всички 36 успя да запише пет победи в тях. Това е 15-кратният крал на турнира Реал Мадрид, воден от Жозе Моуриньо, който пък е вдигал трофея два пъти.

Това е лидерът в класирането с 15 точки, а след него идва актуалният носител на купата ПСЖ, който има 13. В сряда вечер парижани не успяха да бият Рома у дома (2:2), и изпуснаха първи точки.

С 12 следват четири тима, а докато присъствието тук на Барселона и Ливърпул не е никаква изненада, другите две имена не са на европейски грандове, а на "нахалници" - отбори, които идват от силни първенства, но никой не очакваше да са толкова високо на този етап на турнира. Това са Комо и Бетис.

Арсенал с 11 точки е на 7-ма позиция, а осмата - последна, която дава право на директна квота за осминафиналите, се оспорва от три тима с 10 точки: Манчестър Сити, Спортинг и Борусия Дортмунд. Головата разлика държи английския тим осми.

Оттук до позиция №24 е страшно интересно. А това са местата, които след края на основната фаза ще дават право на плейоф.

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Астън Вила, Интер, Брюж и Галатасарай имат по 9 точки.

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Байерн и Фенербахче са с по 8, като Мюнхен е най-долу в подреждането от всички тимове, фаворизирани преди старта на сезона.

Атлетико Мадрид, Щутгарт, Манчестър Юнайтед и Бодьо-Глимт имат по 7 точки. "Червените дяволи" пък са най-ниско класирани към момента от клубовете с ореол на грандове. Въпреки това и след тях откриваме имената на три отбора - европейски шампиони (Порто, ПСВ и Фейенорд).

Слован Братислава с 0 точки и Спарта Прага с 1 реално са отпаднали след пет кръга. Няма никакъв шанс да стигнат до топ 24, дори да спечелят и трите си оставащи мача, а това не изглежда вероятно.

Ланс, Сабах, Фейенорд и АЕК имат по 3, а с по 4 са ПСВ, Лил, Наполи, Викинг и Шахтьор. Вероятно най-голямата футболна несправедливост от видяното в петте кръга е, че Рома е 25-и със само 5 точки. А римляните направиха супер мачове като гост на Юнайтед и домакин на Реал, губейки ги инфарктно в края след преднина. И единствени взеха точки от ПСЖ.

Какво предстои в следващия кръг?

Най-интересните мачове на 8 декември са АЕК - Галатасарай, Рома - Спортинг, Астън Вила - ПСЖ и Барселона - Манчестър Сити. Но внимание и към Юнайтед - РБ Лайпциг.

На 9 декември "нахалниците" от топ 6 Бетис и Комо се срещат в Испания, Арсенал приема Реал Мадрид, Дортмунд е домакин на Интер, а Ливърпул - на Порто.

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