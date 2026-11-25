Ако бяха ми предложили преди две години, нямаше да се колебая, твърди Пеп

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Пеп Гуардиола е отказал да стане национален селекционер на Италия и призна, че изпитва срам от това.

Но добави, че със сигурност следващата работа, с която ще се захване, ще бъде в национален отбор.

"Следващата ми стъпка ще бъде национален отбор", каза Гуардиола при гостуване в подкаста на някогашния си съотборник в Барселона - Ромарио. - Действително преговарях с Италия. Беше чест. И се чувствам лошо и дори се срамувам, че казах "не" на страна като Италия. Това, че са помислили за мен като правилния човек да водя националния им отбор, действително е нещо невероятно. Но ме потърсиха в момент, в който имах нужда да спра. Ако бяха дошли при мен след една или две години, вероятно щях да приема. Но казах на Паоло Малдини и Леонардо Бонучи, които обичам толквоа много, че трябва да си почина и да прекарам повече време със себе си. Все пак в последните 18 години съм работил по цял ден. Всеки ден.".

Пеп има 41 спечелени трофея по време на престоите си в Барселона, Байерн (Мюнхен) и Манчестър Сити.

Той си тръгна от "гражданите" през май, след като в последното десетилетие под негово ръководство Сити постигна най-големите си успехи, но след това се оказа, че това се е случил с цената на над 100 сериозни нарушения на финансовите правила.

В интервюто си пред бразилската легенда Гуардиола също така призна, че не знае колко време ще си почива преди да се върне на работа и категорично не бърза.

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"Чувствам се много добре в момента. Спокоен съм. Вярвам, че ако някога въобще се завърна във футбола, то ще бъде, когато изпитам онова чувство, казващо ми да го направя. Онова чувство в корема. И когато някой наистина ме иска. Убеден съм, че следващият отбор, който ще водя, ще е национален. Така го усещам.", завърши той.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.