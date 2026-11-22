4764 Снимка: БТА

Отборът на Станимир Стоилов Гьозтепе се наложи над Ерзурумстор с 1:0 при гостуването си от 12-ия кръг на турската Супер лига.

Победното попадение за тима от Измир отбеляза резервата Ефкан Бекироглу в 70-ата минута на мача. Интересно е, че той се появи в игра една минути по-рано и вкара с първото си докосването на топката.

В добавеното време на първата част бившият защитник на Левски и Лудогорец Сонко Сундберг се разписа за гостите, но попадението не бе зачетено заради нарушение при изграждането на атаката. Лошата новина за българския треньор е контузията на бразилския нападател на Гьозтепе Андре Енрике.

Трите точки от успеха изведоха Гьозтепе на осмо място в класирането с 18 точки. Това бе пета победа за тима от Измир в първенството, като стартът на сезона за отбора бе кошмарен и той бе на дъното.

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В последните седем мача Гьозтепе има пет победи, една от които при гостуване на Фенербахче, едно равенство и само едно поражение.

В следващия кръг отборът на Станимир Стоилов ще бъде домакин на Трабзонспор с Мохамед Салах, който в четвъртък ще гостува на ЦСКА в мач от Лигата на конференциите.

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