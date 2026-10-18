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Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе постигна втора поредна победа в турската Суперлига, след като надделя с 2:1 като гост на Коджаелиспор в мач от 8-ия кръг на шампионата.

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Гостите от Измир поведоха в 24-ата минута, когато Шоу си вкара автогол.

Новатус Мироши удвои аванса на Гьозтепе в 77-ата минута, когато реализира след подаване на Жуан Сантош.

Домакините намалиха пасива си в 82-ата минута, когато Беркан Кутлу се разписа от дузпа. До края на мача Гьозтепе не позволи на Коджаелиспор да стигне до изравняването и по този начин се поздрави с победата.

С успеха Мъри Стоилов и компания се оттласнаха от зоната на изпадащите и с 9 точки се изкачиха до 12-ата позиция, докато Коджаелиспор заема 8-о място с 12 точки.

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