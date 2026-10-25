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Гьозтепе на Станимир Стоилов влезе в победна серия в турския елит след ужасяващия старт на сезона.
Отборът на Стоилов победи Чорум с 2:0 и така записа третата си поредна победа.
Тези три поредни победи са и единствените за Гьозтепе през кампанията, след като отборът започна първенството с три загуби и три равенства, но вече започва да навлиза в ритъма от миналия сезон.
Така след девет кръга Гьозтепе е в средата на класирането - на 10-ото място, като се намира на четири точки над зоната на изпадащите и на четири точки от зона Европа.
Спортът е повече от резултат
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Днес успехът бе постигнат с два гола през първото полувреме, а от огромно значение за Гьозтепе бе отличният старт с гол още в третата минута на Антунеш.
Самият той направи асистенция към Жуан в 38-ата минута и така Гьозтепе удвои, за да реши до голяма степен срещата.
2:0 остана и крайният резултат.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.