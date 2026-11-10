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Полузащитникът на Левски Асен Митков се очаква да бъде на разположение за игра след паузата в шампионата. 21-годишният футболист се възстановява от травма в коляното, получена по време на участието му с младежкия национален отбор в европейските квалификации при предишното прекъсване на първенството.

Контузията на капитана на младежкия тим не е сериозна и той трябва отново да бъде наличен за треньорския щаб в следващите двубои. От началото на сезона Митков е изиграл 13 мача във всички турнири, без да се разпише.

За последно Митков игра за Левски в мача срещу РБ Залцбург в Лига Европа на 17 септември.

На "Герена" лечение продължава и Радослав Кирилов. Крилото няма да се върне на терена до края на годината, тъй като заради травма на менискуса все още не е участвало в официален мач през сезона.

След вечното дерби проблем с глезена има и нападателят Мустафа Сангаре.

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