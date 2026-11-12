Хари Кейн е бесен на съотборниците си, които пренебрегват националния отбор
Капитанът "никога не би отказал на "Трите лъва", иска да изиграе 150 мача
Английският селекционер Томас Тухел разкри, че капитанът Хари Кейн се дразни от съотборниците си, които се отказват от участие в националния отбор.
Още по темата
Последните няколко лагера на "Трите лъва" бяха неизменно съпътствани от отказвания, включително скандален случай с Коул Палмър, който се оправда с натоварването. Не случайно плеймейкърът на Челси сега не попадна в състава за мачовете от Лигата на нациите.
Тухел споделя, че Кейн - който в четвъртък вечер срещу Хърватия ще запише своя 126-и мач и така ще стане рекордьор по участия за Англия - не одобрява действията на колегите си.
"Той винаги е на линия и не му харесва, когато играчите се чудят "да дойда или да не дойда" и в крайна сметка избират да не се присъединят към лагера", каза Тухел.
"Обсъдихме това още в самото начало, когато поех поста. Едно от нещата, на които той държеше, беше да гарантираме, че играчите идват с гордост, защото това е най-голямата чест."
"Трябва да се погрижим, че дори когато се случват подобни откази, отборът да е силен и да се налага стандарт, при който всеки да копнее да бъде в лагера. Защото, ако пропуснеш такъв, рискуваш да загубиш мястото си в състава. Той никога не би се отказал. Никога."
Междувременно Кейн споделя, че желанието му да играе за "Трите лъва" е по-силно от всякога. Той си е поставил за цел да достигне 100 гола за Англия (сега е с 91) и да постави рекорди, които ще останат в историята за поколения напред. Освен това броят на мачовете му може да достигне 150.
"Сега не е време за почивка", казва Кейн. "С всяка изминала година ставам все по-добър. Щом се чувствам така, защо да си поставям каквито и да е граници? Искам да отбележа 100 гола за Англия възможно най-скоро."
"Джуд Белингам и Деклан Райс вече имат по около 60 мача, а вижте само колко са млади! Така че ще се постарая да им оставя една сериозна цифра, която да гонят! Неусетно ще дойде и домакинското Европейско първенство. Дотогава може вече да имам 140 мача, а след това ще говорим и за 150. Най-големият ми страх е да приключа кариерата си с мисълта, че е можело да постигна още нещо. Имам амбицията да бъда най-добрият. Просто не го правя по показен начин", казва носителят на "Златната топка".