Капитанът "никога не би отказал на "Трите лъва", иска да изиграе 150 мача

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Английският селекционер Томас Тухел разкри, че капитанът Хари Кейн се дразни от съотборниците си, които се отказват от участие в националния отбор.

Последните няколко лагера на "Трите лъва" бяха неизменно съпътствани от отказвания, включително скандален случай с Коул Палмър, който се оправда с натоварването. Не случайно плеймейкърът на Челси сега не попадна в състава за мачовете от Лигата на нациите.

Тухел споделя, че Кейн - който в четвъртък вечер срещу Хърватия ще запише своя 126-и мач и така ще стане рекордьор по участия за Англия - не одобрява действията на колегите си.

"Той винаги е на линия и не му харесва, когато играчите се чудят "да дойда или да не дойда" и в крайна сметка избират да не се присъединят към лагера", каза Тухел. "Обсъдихме това още в самото начало, когато поех поста. Едно от нещата, на които той държеше, беше да гарантираме, че играчите идват с гордост, защото това е най-голямата чест." "Трябва да се погрижим, че дори когато се случват подобни откази, отборът да е силен и да се налага стандарт, при който всеки да копнее да бъде в лагера. Защото, ако пропуснеш такъв, рискуваш да загубиш мястото си в състава. Той никога не би се отказал. Никога."

Междувременно Кейн споделя, че желанието му да играе за "Трите лъва" е по-силно от всякога. Той си е поставил за цел да достигне 100 гола за Англия (сега е с 91) и да постави рекорди, които ще останат в историята за поколения напред. Освен това броят на мачовете му може да достигне 150.

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"Сега не е време за почивка", казва Кейн. "С всяка изминала година ставам все по-добър. Щом се чувствам така, защо да си поставям каквито и да е граници? Искам да отбележа 100 гола за Англия възможно най-скоро." "Джуд Белингам и Деклан Райс вече имат по около 60 мача, а вижте само колко са млади! Така че ще се постарая да им оставя една сериозна цифра, която да гонят! Неусетно ще дойде и домакинското Европейско първенство. Дотогава може вече да имам 140 мача, а след това ще говорим и за 150. Най-големият ми страх е да приключа кариерата си с мисълта, че е можело да постигна още нещо. Имам амбицията да бъда най-добрият. Просто не го правя по показен начин", казва носителят на "Златната топка".

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