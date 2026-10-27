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Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"! Нападателят на Байерн Мюнхен бе награден от Роналдо Феномена в театър "Лондон Паладиум". Именно в британската столица, където церемонията се проведе за първи път в историята, бе сложен край на 25-годишното английско чакане, след като през 2001 г. с най-престижния индивидуален приз ликува Майкъл Оуен.

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В крайното гласуване нападателят изпревари френската суперзвезда Килиан Мбапе, който остана на втората позиция, и младия талант на Барселона Ламин Ямал, допълнил призовата тройка. За Кейн моментът бе изключително емоционален, тъй като той вдигна ценния трофей пред родна публика в сърцето на британската столица.

Снимка: БТА

Алексия Путеяс спечели "Златната топка" при жените. Тя спечели Шампионската лига, титлата в Испания, Купата на Испания и Суперкупата на Испания с Барселона. Путеяс печели отличието за трети път.

С Испания тя спечели Лигата на нациите, а през лятото направи трансфер и вече играе в Лондон Сити Лайнесис.

Снимка: БТА

Луис де ла Фуенте бе избран за Треньор на годината.

Той изведе Испания до триумф на Световното първенство в Северна Америка през лятото.

Луис де ла Фуенте получава наградата си.
Луис де ла Фуенте получава наградата си. Снимка: БТА

За треньор на годината при жените бе отличен наставникът на дамския тим на Барселона Пере Ромеу, който изведе отбора до четири трофея миналия сезон.

Унай Симон получи наградата за най-добър вратар. Стражът успя да стигне до световния връх тази година, след като завоюва златните медали по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. В тази категория при жените бе отличена Ката Коул от Барселона.

Пари Сен Жермен получи награда за Клуб на годината на церемонията по връчването на "Златната топка". Усман Дембеле получи наградата от сънародника си Патрик Виейра. Сред номинираните бяха Арсенал, Байерн (Мюнхен), Бодьо/Глимт и Фламенго.

Хари Кейн получи награда за Голмайстор на годината. Той отбеляза 73 гола за Байерн и Англия миналия сезон. За това отличие няма гласуване. Победителят се определя изцяло от статистиката на играчите през сезона. При жените наградата взе мексиканката Шарлин Корал.

Първата награда за вечерта бе дадена за Млад талант на годината. Победител стана Ламин Ямал, който получи отличието от украинската легенда Андрий Шевченко.

Ламин Ямал получава поздравления от президента на Барселона за приза си за най-добър млад играч.
Ламин Ямал получава поздравления от президента на Барселона за приза си за най-добър млад играч. Снимка: БТА

Сред номинираните в тази категория бяха съотборникът на Ямал Пау Кубарси, Ленарт Карл от Байерн (Мюнхен), Уарен Заир-Емери от ПСЖ и Ян Диоманде от Реал Мадрид. При награждаването Ямал заяви, че тази награда е трябвало да спечели Кубарси. Наградата за Млад талант на годината при жените спечели Вики Лопес от Барселона.

Букайо Сака получи специално отличие - "Сократес". Тя се връчва за специален хуманитарен принос.

Пред "Лондон Паладиум" имаше червен килим, по който минаха някои от номинираните, както и много футболни легенди и големи имена от миналото. Част от първите пристигнали за церемонията бяха Луис де ла Фуенте, Андрий Шевченко, Патрик Виейра, Алън Шиърър, Майкъл Оуен и Сол Кембъл. По-късно към тях се приесъединиха Роналдо, Луиш Фиго, Гари Линекер и Унай Емери. Сред гостите беше и легендата на българския футбол и носител на трофея за 1994 г. Христо Стоичков заедно със съпругата си Мариана.

Христо Стоичков и съпругата му Мариана пристигат за церемонията.
Христо Стоичков и съпругата му Мариана пристигат за церемонията. Снимка: Getty Images

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