Хърватска легенда е фаворит за следващ треньор на България
Роберт Просинечки има опит като национален селекционер
Легендата на хърватския футбол Роберт Просинечки към момента се очертава като фаворит за следващ селекционер на националния отбор на България. Информацията идва от едно от най-популярните издания в страната - "Ютарни лист", откъдето съобщават, че от футболния ни съюз вече са започнали преговори с някогашния играч на Реал (Мадрид) и Барселона.
Национален отбор
57-годишният бивш полузащитник има опит в националните отбори на Хърватия, където е бил асистент, както и на Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргизстан, където пък вече се е изявявал като старши треньор.
Според "Ютарни лист" Просинечки е преговарял с Георги Иванов в петък, като срещата се е провела в София, а Гонзо се е свързал с него още след загубата от Исландия.
На клубно ниво безстрашният полузащитник, който бе известен като "Жълтия" заради русата си коса, е легенда на Цървена звезда, като по-късно е бил и треньор на клуба, с който стана европейски шампион през 1991-а.
Другите клубове във визитката му са Кайзериспор (на два пъти), Денизлиспор, Олимпия (Любляна), както и хърватския Рудеш.
Просинечки, който е роден в Западна Германия, бе част от състава на Хърватия на Мондиал 1998, който завърши на трето място - към онзи момент бронзовото отличие бе най-голямото постижение за младата държава, отделила се от Югославия само седем години по-късно.