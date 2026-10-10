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Легендата на хърватския футбол Роберт Просинечки към момента се очертава като фаворит за следващ селекционер на националния отбор на България. Информацията идва от едно от най-популярните издания в страната - "Ютарни лист", откъдето съобщават, че от футболния ни съюз вече са започнали преговори с някогашния играч на Реал (Мадрид) и Барселона.

57-годишният бивш полузащитник има опит в националните отбори на Хърватия, където е бил асистент, както и на Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргизстан, където пък вече се е изявявал като старши треньор.

Според "Ютарни лист" Просинечки е преговарял с Георги Иванов в петък, като срещата се е провела в София, а Гонзо се е свързал с него още след загубата от Исландия.

На клубно ниво безстрашният полузащитник, който бе известен като "Жълтия" заради русата си коса, е легенда на Цървена звезда, като по-късно е бил и треньор на клуба, с който стана европейски шампион през 1991-а.

Другите клубове във визитката му са Кайзериспор (на два пъти), Денизлиспор, Олимпия (Любляна), както и хърватския Рудеш.

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Просинечки, който е роден в Западна Германия, бе част от състава на Хърватия на Мондиал 1998, който завърши на трето място - към онзи момент бронзовото отличие бе най-голямото постижение за младата държава, отделила се от Югославия само седем години по-късно.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.