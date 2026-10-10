Ветеранът и Жоао Педро бяха в центъра на събитията при 5:1 срещу Борнемут

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Челси победи Борнемут убедително - с 5:1 у дома на "Стамфорд Бридж" и се доближи до лидерите в класирането на Премиър лийг.

Началото предвещаваше това, което последва, тъй като лондончани водеха в резултата с два гола след едва две минути футбол. Или по-точно - след 2:29 изиграни минути.

Джордан Хендерсън вкара за 1:0 във втората минута, а още в следващата асистира на Морган Роджърс за 2:0. Това е и най-краткият период от време, за който Челси повежда с 2:0 след началото на мач от Премиър лийг.

36-годишният Хендерсън добави и още един гол през второто полувреме, но преди да се стигне до 70-ата минута, в която го направи, на сцената стъпи Жоао Педро. Бразилецът също реализира два пъти - за 3:0 в 46-ата минута и за 4:1 в 67-ата, след като Еванилсон бе върнал едно попадение за "черешките".

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Челси поне временно е пети с 10 точки, колкото има и четвъртия Брентфорд, но може да изгуби позиции при положителни резултати за Ливърпул, Евертън, Хъл Сити и Нюкасъл.

Борнемут е седемнадесети с 3 точки, колкото има и първия под чертата на изпадащите - Ковънтри.

Останалите резултати

Астън Вила - Брентфорд 2:2

Ипсуич - Фулъм 2:1

Съндърланд - Брайтън 0:2

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.