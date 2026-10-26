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Хитрият Жозе развенча непоклатимият отбор на Барселона и изведе Реал (Мадрид) до победа с 2:1 насред "Камп Ноу".

Ел Класико, в което Барселона влезе като огромен фаворит и като отбор, който бе спечелил всеки свой мач в Ла Лига до момента, при това по повече от категоричен начин.

Каталунците бяха с девет победи от девет мача и впечатляваща голова разлика от 39:9, но днес стряскащата атака на тима бе надхитрена от "старата лисица" Жозе Моуриньо.

Специалния отлично знаеше как да неутрализира силните страни на Барселона и отборът му успя да го направи, а освен това на контраатака използва шансове си и с убийствената ефективност на Килиан Мбапе спечели мача.

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Победа, която при всички положения връща интригата за титлата. Не само заради точките, но и заради развенчаването на мита за недосегаемия отбор на Барселона.

И все пак каталунците все още са лидер в класирането с 27 точки, две пред Атлетико (Мадрид) и три пред днешния си опонент Реал.

Снимка: Getty images

Иначе Реал за мнозина изненадващо започна по-добре срещата и бе по-ефективен на терена през цялото първо полувреме, а ключът бе персоналното маркиране на най-опасните футболистите на Барса от страна на Жозе.

Така след няколко опасни контраатаки Реал все пак успя да поведе в 41-ата минута. Макар и самият гол да дойде с доза късмет, той в никакъв случай не бе незаслужен.

Късмет, защото Жерар Мартин опита да изчисти едно прострелно центриране, но го направи право в крака на връхлитащия Килиан Мбапе и това се превърна в гол.

За цялото първо полувреме най-добрият шанс за Барса дойде веднага след гола, но Ямал го пропиля.

Снимка: Getty images

През втората част Барса все пак показа познатото лице в атака и бе много по-опасният отбор на терена, а изравнителният гол не закъсня и бе напълно заслужен.

Вкара го капитанът Рафиня в 61-ата минута, а след това и вратарят Лунин трябваше да се намесва решително, за да не видим пълен обрат.

И както очакванията бяха, че ако има нов гол в мача той ще е във вратата на Реал, то именно Кралете показаха невероятната си ефективност и открадната победата в 87-ата минута.

Нова магическа контраатака, в която Мбапе получи топката на празна врата и нямаше как да сбърка - гол за 2:1, донесъл първи успех на Реал насред "Камп Ноу" от три години насам.

Успех, който също така връща интригата за титлата в Ла Лига.

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