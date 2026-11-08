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Напрежението в съблекалнята на Манчестър Сити ескалирало след поражението с 1:3 от Нотингам Форест в събота, твърди авторитетният журналист Дейвид Орнстийн от "Атлетик".

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Според него Ерлинг Холанд бил видимо недоволен от представянето на своя съотборник Енцо Фернандес, като дори отказал да му подаде ръка след последния съдийски сигнал.

Ситуацията продължила и в съблекалнята, където норвежкият голмайстор отправил доста любопитна забележка към аржентинеца. "Защо изглежда така, сякаш тичаш с обувки, направени от цимент?", попитал норвежецът своя съотборник.

Репликата предизвикала почуда сред останалите футболисти на Сити, а един от тях дори се пошегувал дали обувките на Фернандес не са спонсорирани от строителна компания. Шегата идва на фона на изключително неприятен период за отбора на Енцо Мареска, който допусна трета поредна загуба в Премиър лийг. Манчестър Сити отстъпи на Нотингам Форест и изостана на цели шест точки от шампиона Манчестър Сити. "Гражданите" имат вече три поредни поражения в първенството, след като стартираха със седем победи в началото на кампанията, когато окупираха върха.

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