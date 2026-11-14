Грузински футболист на ЦСКА 1948 си отбеляза автогол срещу Унгария

1749 Снимка: AP/БТА

Четвъртфиналистът от Световното първенство по футбол Норвегия прекъсна серия от три поредни загуби в Лига "А" от Лигата на нациите след успех с 3:1 у дома над Уелс.

В Осло домакините бяха по-добрия и атакуващ отбор и заслужиха победата, след като в предишните мачове отстъпиха два пъти на Португалия и веднъж на Уелс.

Всички голове днес паднаха през второто полувреме, като Антонио Нуса откри резултата в 59-ата минута. В 68-ата минута току що влезлият Андреас Шелдеруп направи 2:0 след страхотна атака с асистенция на Ерлинг ХОланд.

Уелс върна един гол чрез Дейвид Брукс в 79-ата минута, но Холанд сложи точка на спора с точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Шелдеруп.

Така Норвегия събра актив от шест точки на второто място в класирането и се изравни с тима на Дания, който е с мач по-малко и тази вечер ще играе с лидера Португалия. Основната битка е между Норвегия и Дания за второто място, като двата отбора ще имат директен сблъсък в Копенхаген след три дни. Уелс е на последното място с актив от три точки.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В друг мач от надпреварата Унгария заслужи успех като гост на Грузия с 2:0.

Играчът на ЦСКА 1948 Лаша Двали си отбеляза автогол в 73-ата минута, а Барнабас Варга направи 2:0 в 85-ата.

Така Унгария поведе в Група 2 на Лига "B" с актив от 10 точки, на две пред тима на Северна Ирландия, който тази вечер излиза срещу третия Украйна, който е с четири точки. Грузия остава на последното място с 2.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.