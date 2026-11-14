Холанд и Норвегия се вдигнаха и спряха серията от загуби
Грузински футболист на ЦСКА 1948 си отбеляза автогол срещу Унгария
Четвъртфиналистът от Световното първенство по футбол Норвегия прекъсна серия от три поредни загуби в Лига "А" от Лигата на нациите след успех с 3:1 у дома над Уелс.
Още по темата
- Пореден срам! Исландия ни отнесе с 5 гола в Пловдив, викове "Оставка" за президента на БФС
- Германия взе своето в Белград, a "лалетата" качиха Гърция на седмия етаж
- "Това е действителността", "толкова си можем" и "обидно е". Отзивите след позора в Пловдив
- Какъв "Колеж"...? Исландците ни върнаха в първи клас на футбола. Но ние вече свикнахме
- В САЩ стартират операция "Гуардиола", сред алтернативите е и Лудия Биелса
В Осло домакините бяха по-добрия и атакуващ отбор и заслужиха победата, след като в предишните мачове отстъпиха два пъти на Португалия и веднъж на Уелс.
Всички голове днес паднаха през второто полувреме, като Антонио Нуса откри резултата в 59-ата минута. В 68-ата минута току що влезлият Андреас Шелдеруп направи 2:0 след страхотна атака с асистенция на Ерлинг ХОланд.
Уелс върна един гол чрез Дейвид Брукс в 79-ата минута, но Холанд сложи точка на спора с точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Шелдеруп.
Така Норвегия събра актив от шест точки на второто място в класирането и се изравни с тима на Дания, който е с мач по-малко и тази вечер ще играе с лидера Португалия. Основната битка е между Норвегия и Дания за второто място, като двата отбора ще имат директен сблъсък в Копенхаген след три дни. Уелс е на последното място с актив от три точки.
В друг мач от надпреварата Унгария заслужи успех като гост на Грузия с 2:0.
Играчът на ЦСКА 1948 Лаша Двали си отбеляза автогол в 73-ата минута, а Барнабас Варга направи 2:0 в 85-ата.
Така Унгария поведе в Група 2 на Лига "B" с актив от 10 точки, на две пред тима на Северна Ирландия, който тази вечер излиза срещу третия Украйна, който е с четири точки. Грузия остава на последното място с 2.