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Реал (Мадрид) допусна шокираща издънка насред "Сантяго Бернабеу" и вместо да се изравни по точки с Барселона, воденият от Жозе Моуриньо отбор ще влезе в месец декември на третата позиция в класирането.

Кралете паднаха с 1:2 от Алавес, като по този начин допуснаха трето поражение през сезона и първа домакинска загуба от началото на април насам, когато Байерн спечели в Мадрид в среща от Шампионската лига.

Ако погледнем само мачовете от Ла Лига, то Реал за последно падна у дома на 2 март от Хетафе.

Тази вечер проспан час игра се оказа фатален за отбора на Реал, който направи твърде малко в атака, или го направи твърде късно, когато вече изоставаше с два гола в резултата.

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Тони Мартинес смълча "Бернабеу" в 22-ата минута, а през втората част, когато всички очакваха отговора на Реал, гостите от Алавес успя да удари за втори път.

Снимка: Getty images

Попадение на Перес направи задачата на Реал почти невъзможна, но Мбапе върна Кралете в мача с гола за 1:2.

До края Реал направи няколко пропуска, които го лишиха поне от точка, а най-любопитният момент дойде в 87-ата минута, когато Джуд Белингам падна в наказателното поле и реферът бе категоричен - дузпа.

Секунди по-късно обаче той бе привикан да преразгледа ситуацията и осъзна, че всъщност Белингам симулира. Реферът не само отмени дузпата, но даде и жълт картон за симулация на английския национал, който бе негов втори и така Реал остана с човек по-малко в ключовите мигове от мача.

А Реал вече е на третото място, защото по-рано днес градският съперник Атлетико спечели с 3:2 гостуването си на Елче.

Добрата новина за Реал е, че в първия мач за деня Бетис загуби от Райо Валекано с 0:1 и така четвъртата място остава на шест точки от Кралете.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.