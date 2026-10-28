Легендата на българския футбол Христо Бонев направи специално обръщение към феновете на Локомотив(Пловдив).

Той ги призова да си закупят абонаментни карти и да се обединят за спасяването на отбора в много труден момент.

Скъпи приятели, скъпи локомотивци!

Обръщам се към вас в един от най-трудните моменти в историята на нашия клуб. Не го казвам, за да ви плаша, а защото винаги съм ви говорил открито. Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас.Целият си живот съм прекарал с черно-бялата фланелка - като момче на "Лаута", като футболист и като треньор. Видял съм Локо и във възход, и в тежки дни, но едно нещо не се е променяло никога: силата на Локомотив са неговите хора. Не парите, не имената, а черно-белите сърца на трибуните.Затова ви моля да застанем заедно до нашия любим отбор. Купете си абонаментна карта - тя е не само пропуск за мачовете, тя е знак, че принадлежите на това семейство. Елате на стадиона с билет, доведете децата си, доведете приятелите си. Включете се и в останалите благотворителни инициативи на Сдружение Магията На Пловдив. Всяко дарение, голямо или малко, е тухла в стената, която пази нашия клуб.Гордея се с това, което черно-бялата общност вече показа през последните дни. Това е Локомотив, който познавам. Ние не сме свикнали някой да ни подарява нещо. Винаги сме изкарвали всичко със собствени сили, с пот и с вяра. Така ще бъде и сега.Сто години Локомотив е бил част от Пловдив. Нека заедно се погрижим да има и още сто. Горе главите! Добрите дни за Локомотив са пред нас.

Ваш: Христо Бонев