Той все още се води собственик, но е спрял финансирането на клуба

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Бизнесменът Христо Крушарски, който все още притежава мажоритарният пакет акции на пловдивския Локомотив, прогнозира мрачно бъдеще за клуба.

Припомняме, че преди няколко месеца той обяви оттеглянето си и призова желаещите бизнесмени да поискат акциите от него. Впоследствие след скандал с фенове Крушарски се отказа от безвъзмездното даряване на акциите, а поиска сериозна сума в замяна, което допълнително усложни ситуацията.

Макар все още да се води собственик на Локомотив, бизнесменът е спрял финансирането и прогнозира, че в най-скоро време всички ще се разбягат от клуба заради липсата на заплати.

В интервю пред "Гонг" той обяви, че играчи и треньорски щаб не са получавали парите си от 4 месеца и вече имат право едностранно да прекратят контрактите си с клуба.

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"В момента аз не участвам в преговорите за акциите на Локомотив Пловдив. Те стоят на един стол и никой не ги е потърсил. Предполагам обаче, че от клуба преговарят с хората, с които аз ги свързах в началото. Какво ще стане, не знам, но аз си искам своето. Аз щях да опростя тези пари, но случилото се преди мача с ЦСКА ме накара да си търся своето. Ясно е, че съм дал много повече, но тази сума си я търся като минимум. Когато влезеш на стадион "Локомотив", виждаш три трофея. Те са спечелени по мое време. Аз не само съм давал пари за футбол, но и направихме нещо. С мои лични средства изградих два терена. Моят дух винаги ще преследва следващите нови собственици на Локомотив Пловдив. Според мен предстоят тежки дни за клуба. Аз спрях да давам заплати от юли. Така, че кой ще седи 4 месеца без заплата... Очаквам скоро да напуснат футболисти, треньори".

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