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Треньорът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди съботното гостуване на "сините" в Русе.

"Левски"

Левски се изправя срещу Дунав в мач от 13-ия кръг на Първа лига, а срещата идва непосредствено след грешната стъпка, която шампионите направиха в Кърджали.

Веласкес заяви, че е анализирал добре съботния опонент, но ключов фактор пред отбора му ще бъде начинът, по който ще се адаптира към терена и стадиона в Русе.

"В този живот трябва да бъдем балансирани, когато питаме или отговаряме. И най-вече да имаме критерии. Не можем да идваме от мача с Виктория (Пилзен) и да си мислим, че сме Реал Мадрид. Искам да сваля шапка на футболистите. Изключително съм горд с тях, радват феновете. В процес сме да израстваме, за да стигнем на нивото на феновете. Трябва да имаме правилния критерий и тази токсичност от въпроси като този да ги забравим.

Благодарение на работата на играчите сме в различни турнири. Нещо, което е невероятно. Това доведе да играем дълго време извън вкъщи. Не е често срещано да сме толкова мачове като гост, но го приемаме. Още един опит за мен.

Запознати сме с Дунав и новия треньор, но главния фокус сме ние. Трябва да имаме правилния капацитет и отговори на контекста. Различните мачове имат различни обстоятелства - терен и така нататък.

Очевидно е, че нашият фокус е в мача през уикенда. Казаха ми за жребия. Той е такъв, какъвто е. Хубаво е, че ще играем вкъщи и ще имаме допълнителен играч. Ще мислим за него, когато дойде срещата.

Страстта на феновете е невероятна. Това е напред вбъдещето. Имаме много мачове преди това. Ситуацията с Акрам е много добра. Не съм сигурен дали знаете за тази случка. В понеделник имаше трудна сутрин - малко температура. Решихме, че може да пътува с нас и да помогне. В крайна сметка не игра. Успя да тренира и да вземе участие с отбора. Не е на 100%, но със сигурност се подобри. Все още не съм решил за стартовите 11, но е опция за групата и може да започне и като титуляр.

Митков горе-долу тренира с отбора, но има неразположения. Гашпер е в добро състояние. Кирилов вчера сутринта му направиха операция. През деня говорих два пъти с него. Той ми звънна след операцията, после му звъннах вечерта. Изключително позитивен е. Такива случки се случват във футбола. Раздразнен съм от гледна точка на това, че кирилов е един от най-добрите хора на света. В процеса му на възстановяване имаше и добри, и лоши омменти. Искрено се надявам, че атзи операция ще бъде последна. Планира се, че след около месец и половина ще тренира с отбора, но е абсурд да говорим за точни дати.

Утре ще е тренировката, в която ще се подготвим за мача. Вчера имахме дълго пътуване и възстановителна тренировка. Фокусирахме се повече в кондиционната работа. Днес нямаше как да натоварим много футболистите, защото не са изминали 48 часа. Ако го направим, ще ги уморим още повече за мача с Дунав. Днес реших да няма почивка, да направят малко мобилност на терена. Най-важното за мача с Дунав е да се адаптираме добре към терена и стадиона. От там насетне да разберем правилно моментите в мача, къде да създадем числено преимущество. И съответно да намалим техните шансове да тръгват към пространствата. Ще се опитаме да се защитаваме възможно най-далеч от нашата врата, за да сведем до минимум техните статични положения", сподели той.

 

 

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