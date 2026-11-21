Мустафа Сангаре ще трябва да се подложи на операция заради своята травма в коляното. Това заяви Хулио Веласкес по време на традиционната си пресконференция преди утрешния двубой на Левски срещу Локомотив (София).

Веласкес разкри, че след дълги опити да преодолее проблема си без операция, Сангаре ще трябва да се подложи на хирургическа интервенция заради постоянно възпаляващо се коляно.

Това е пореден удар по Левски, защото от старта на сезона "сините" непрестанно са измъчвани от травми, като един от най-засегнатите бе именно Сангаре, който не е играл пълноценно през настоящата кампания.

От утрешния дуел срещу Локомотив със сигурност отпадат трайно контузеният Радослав Кирилов и все още възстановяващият се Сержиньо, а Хулио Веласкес заяви:

"Санагре е контузен и вероятно ще се стигне до операция, защото трябва да разреши проблема с коляното възможно най-скоро. Със сигурност искам да отлича невероятното му себераздаване. Иска да тренира и да даде всичко от себе си. Почти е невъзможно да продължи, защото прекалено много се възпалява коляното му и трябва да мине през операция.

Ради Кирилов се развива по-добър начин, но сега следва да видим как се чувства, след като започне с тренировките. Акрам е футболист, който се развива много добре и утре ще може да влезе в групата. Сержиньо също се развива по-добър начин и направи почти всички тренировки през седмицата с отбора. Той обаче има леки неразположения и няма да влезе в групата, за да се възстанови напълно. Асен Митков също се развива добре. Направи много добра тренировъчна седмица и ще влезе в групата. Останалите футболисти са в нормална динамика.

Днес исках да преценя състоянието на футболистите. Стивън тренираше нормално през седмицата, но вчера получи леки неразположения и днес ще видим как ще се развие ситуацията. Все още има неща, които да преценим за състава утре.

Ако нашата мотивация зависи от една загуба или победа, ще сме на грешния път. Нашата мотивация във всеки един момент е максималната, защото така трябва да бъде. Вървим срещу течението в някои ситуации. Когато спечелиш част от нещата не са перфектни, но и когато загубиш не всичко е зле. Това да правим трагедия след загуба просто не трябва да се прави. Това не е здравословно. Боли ме много, когато загубим, но трябва да сме с позитивна нагласа, за да се развиваме. Една загуба няма как да разруши моя фокус и това, което правят футболистите. Правя анализите си от реалистична перспектива. Трябва обаче да се учим и подобряваме, но и да гледаме с позитивна нагласа.

Изправяме се срещу всеки противник, след като сме прекарали много часове в анализ на нашия съперник. Даваме всичко от себе си за подготовката както в шампионата, така и в Лига Европа.

Костадинов е много важна част от структурата на клуба. Още като футболист беше много важна част в отбора. Винаги ще съм му много благодарен. Той е един от най-интелигентните хора, които познавам. Той има желание да се развива и научава нови неща, както и голямо желание да помага. За мен има профил на човек, който може да се развива много в този директорски пост. Щастлив съм, че мога да работя с него. Помага на треньорския щаб и футболистите.

Нямам проблем да говоря за промените. Тръгнаха си няколко човека от скаутското звено, но това са нормални неща, които се случват във футбола. Много съм щастлив от връзката между Енрико и Костадинов и тяхната работа. Той е професионалист, който е работил в големи отбори и има знания. В Италия ми казаха много добри неща за него. Още веднъж искам да кажа, че връзката между Костадинов и Енрико е много добре. Трябва да правят крачки напред и да развият този департамент"