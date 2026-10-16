Хулио Веласкес остана изключително доволен от израстването на своя отбор след равенството 1:1 като гост на НЕК Ниймеген.

Испанският специалист спази традицията и отново заяви, че е изключително горд от представянето на своите футболисти, както днес, така и в предишния мач срещу Ред Бул Залцбург, който бе загубен.

Той коментира и грешката на Светослав Вуцов за противниковия гол, но заяви, че както Левски приема победите като отбор, така приема и разочарованията, а той никога няма да посочи един конкретен човек за дадена грешка.

"За мен Левски днес направи много добър мач. Изключително съм горд от работата на футболистите.

Трябва да сложим нещата в правилните контекст, защото се изправихме срещу отбор, който направи много добър сезон. Отбор, с много различна динамика, особено при притежанието на топката.

Смятам, че успяхме да разберем много добре мача и да влезе добре в отделните моменти. В първите минути имахме трудности с техните халфове, но след това изглеждахме все по-добре на терена.

От тази гледна точка съм много доволен от отбора. Щастлив съм от поведението, което показахме. Смятам, че анализирайки целия мач, то равният е реалният резултат.

Ако обаче анализираме ситуациите при двата гола, то може да сметнем, че ние можеше да спечелим мача.

Нашият отбор не бе влизал в подобна фаза на европейските турнири от 16 годни. Именно заради това трябваше да сме много внимателни, за да се представяме по този начин срещу съперници като Залцбург и НЕК.

Този турнир за нас е просто бонус за наслаждаване. Искаме просто да покажем, че клубът е жив и има една фанатична подкрепа. Трябва да продължим да се развиваме.

Нашият план за мече беше изключително ясен. Опитвахме се да направил числено преимущество чрез вратаря, опитвайки се така да направим играта в средата на терена по-лесна, създавайки ситуации един на един. В огромна част от мача успяхме да го постигнем, а от гледна точка на най-тежките за нас моменти вярвам, че отборът успя да ги разреши.

Ние преди всичко сме голямо семейство. При нас няма грешка, която да е индивидуална. Когато вкараме гол заслугите също не отиват само при голмайстора.

Грешките са част от футбола. Както празнуваме добрите заедно, така и трябва да преодолеем грешките заедно:.