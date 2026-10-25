Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, по традиция застана пред медиите преди следващия мач на своя тим.

"Левски"

Родният шампион гостува на Арда във вторник от 19:30 часа, а Веласкес сподели очакванията за срещата си.

Той бе категоричен, че случилото се в четвъртък в Пилзен вече е забравено и целият отбор е изцяло фокусиран върху двубоя в Кърджали.

"Напълно сме забравили мача от четвъртък и изцяло сме фокусирани в следващия мач. Аз смятам, че това е правилната нагласа. Трябва да имаме правилната нагласа, за да контролираме емоциите и тези ситуации. Независимо дали си победил или загубил, на следващия ден вече трябва да мислиш за следващия мач. Винаги трябва да се менажира отбора след подобен момент. Трябва да имаш правилен манталитет и като гледам играчите знам, че те го имат.

Кирилов, Търдин и Митков няма да могат да участват в мача почти сигурно. Единствено Гашпер има шанс, но ще е трудно, защото и днес не тренира с отбора.

За нас е важно да имаме правилната нагласа, а дали ще успеем да победим е съвсем отделен въпрос. Арда имат подобен отбор и идея, както преди когато сме се изправяли срещу тях. Естествено има някои промени. Ние трябва да направим най-доброто, ако искаме да победим. Виждам, че играчите тренират правилно и имат нагласата, каквато трябва да е. Не трябва да мислим, че някога нещо ще бъде лесно. Реалността е съвсем друга. Противникът ще направи всичко възможно да направи мача ни труден", заяви той.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126064
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4539
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4064
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2066
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3111
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1083
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462