Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, по традиция застана пред медиите преди следващия мач на своя тим.

Родният шампион гостува на Арда във вторник от 19:30 часа, а Веласкес сподели очакванията за срещата си.

Той бе категоричен, че случилото се в четвъртък в Пилзен вече е забравено и целият отбор е изцяло фокусиран върху двубоя в Кърджали.

"Напълно сме забравили мача от четвъртък и изцяло сме фокусирани в следващия мач. Аз смятам, че това е правилната нагласа. Трябва да имаме правилната нагласа, за да контролираме емоциите и тези ситуации. Независимо дали си победил или загубил, на следващия ден вече трябва да мислиш за следващия мач. Винаги трябва да се менажира отбора след подобен момент. Трябва да имаш правилен манталитет и като гледам играчите знам, че те го имат.

Кирилов, Търдин и Митков няма да могат да участват в мача почти сигурно. Единствено Гашпер има шанс, но ще е трудно, защото и днес не тренира с отбора.

За нас е важно да имаме правилната нагласа, а дали ще успеем да победим е съвсем отделен въпрос. Арда имат подобен отбор и идея, както преди когато сме се изправяли срещу тях. Естествено има някои промени. Ние трябва да направим най-доброто, ако искаме да победим. Виждам, че играчите тренират правилно и имат нагласата, каквато трябва да е. Не трябва да мислим, че някога нещо ще бъде лесно. Реалността е съвсем друга. Противникът ще направи всичко възможно да направи мача ни труден", заяви той.