Централният нападател също напусна лагера часове, след като се присъедини към него

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Върджил ван Дайк стана поредният ас в европейския футбол, който се оттегля от лагера на националния си отбор за паузата, в която ще има двубои от Лига на нациите.

Капитанът на Нидерландия и Ливърпул се яви на сбора в понеделник, след което с кратко съобщение федерацията на страната обяви, че ще се върне в клуба си. Обяснението е, че Ван Дайк не е напълно здрав, след като е играл в последните три мача на "червените" на обезболяващи.

35-годишният защитник ще пропусне мачовете с Гърция в петък у дома и с Германия в понеделник като гост.

Нидерландия има сериозни шансове да се класира в елиминациите на Лига А от турнира, но ще трябва да го направи без капитана си, а и без централния нападател Браян Броби, който също се яви на лагера, но бе освободен от медицинския щаб.

Голмайсторът на Съндърланд също е в подобна ситуация на капитана - играл е с проблем от седмици и е счетено, че участието му е риск. По-добре е да се възстанови напълно в следващите 14 дни, за да е напълно готов за остатъка от сезона.

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И двамата основни играчи са напуснали лагера след консултация и съгласие от селекционера Шави.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.