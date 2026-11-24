И капитанът влезе в статистиката: Евертън е рекордьор по червени картони в Англия
"Сините" от град Ливърпул имат по един изгонен средно на 11 мача и половина
Евертън загуби в понеделник вечер от Брентфорд с 0:4 като гост, а капитанът на "сините" Джеймс Тарковски получи директен червен картон за грубо нарушение.
Първоначално защитникът бе санкциониран с жълт картон, но след намесата на ВАР решението бе променено към по-тежката санкция.
Това е първо изгонване на Тарковски във Висшата лига в неговия 351-ви мач. Но в общата статистика на клуба му, капитанът добави към впечатляващ списък.
Евертън е на върха в класацията по червени картони в ерата на Висшата лига (от сезон 1992-93 г.). Отстраняването от терена на Тарковски бе номер 114 за футболист на този отбор в 1315 мача, които са изиграни от старта на новия формат в английския футбол.
Това е сезон №35 във Висшата лига.
Простата математика показва, че Евертън получава червен картон средно на 11.5 мача. Ако продължим със сметките, това са "гарантирано" по поне трима изгонени на сезон.
Втори в класацията е Арсенал, съвсем недалеч - 112 червени картона от същия брой мачове. Нататък разликите стават по-сериозни.
Челси има 100 изгонени за този период, като също не е пропускал сезон във Висшата лига.
Нюкасъл е четвърти с 97 а Уест Хем - пети с 89, но тези два клуба са пропуснали по няколко години в елита заради изпадания.