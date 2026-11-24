"Сините" от град Ливърпул имат по един изгонен средно на 11 мача и половина

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Евертън загуби в понеделник вечер от Брентфорд с 0:4 като гост, а капитанът на "сините" Джеймс Тарковски получи директен червен картон за грубо нарушение.

Първоначално защитникът бе санкциониран с жълт картон, но след намесата на ВАР решението бе променено към по-тежката санкция.

Това е първо изгонване на Тарковски във Висшата лига в неговия 351-ви мач. Но в общата статистика на клуба му, капитанът добави към впечатляващ списък.

Евертън е на върха в класацията по червени картони в ерата на Висшата лига (от сезон 1992-93 г.). Отстраняването от терена на Тарковски бе номер 114 за футболист на този отбор в 1315 мача, които са изиграни от старта на новия формат в английския футбол.

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Това е сезон №35 във Висшата лига.

Простата математика показва, че Евертън получава червен картон средно на 11.5 мача. Ако продължим със сметките, това са "гарантирано" по поне трима изгонени на сезон.

Втори в класацията е Арсенал, съвсем недалеч - 112 червени картона от същия брой мачове. Нататък разликите стават по-сериозни.

Челси има 100 изгонени за този период, като също не е пропускал сезон във Висшата лига.

Нюкасъл е четвърти с 97 а Уест Хем - пети с 89, но тези два клуба са пропуснали по няколко години в елита заради изпадания.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.