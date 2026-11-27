И Локомотив (Пловдив) осъди насилието срещу левскарите в Марсилия
Солидарни сме с нашите сънародници, пишат от клуба
От футболния Локомотив (Пловдив) излязоха с официална позиция в социалните мрежи на клуба, в която осъдиха остро проявеното насилие срещу български граждани в Марсилия по време на двубоя между местния тим и Левски от турнира Лига Европа .
"Левски"
Ето я позицията на пловдивския клуб:
"ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда бруталните прояви на насилие срещу български граждани в Марсилия!
Нападенията от страна на привърженици на Олимпик Марсилия срещу български граждани, сред които жени, са абсолютно недопустими и не могат да бъдат оправдани по никакъв начин. Подобни действия нямат място във футбола, нито в съвременното общество.
Искаме ясно да заявим, че подобно отношение е недопустимо, особено на мач в европейските турнири. В такива моменти клубните пристрастия остават на заден план. Става въпрос за сигурността и достойнството на български граждани!
Изразяваме своята пълна съпричастност към пострадалите и техните близки, както и подкрепата си към ПФК Левски и неговите привърженици.
Настояваме за незабавно и пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите, установяване на всички виновни лица и налагане на съответните наказания в най-кратки срокове. Призоваваме УЕФА да предприеме най-строгите възможни дисциплинарни мерки и да не допуска подобни прояви да останат без последствия.
Насилието няма място във футбола! Солидарни сме с нашите сънародници!"