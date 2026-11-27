Солидарни сме с нашите сънародници, пишат от клуба

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От футболния Локомотив (Пловдив) излязоха с официална позиция в социалните мрежи на клуба, в която осъдиха остро проявеното насилие срещу български граждани в Марсилия по време на двубоя между местния тим и Левски от турнира Лига Европа .

Ето я позицията на пловдивския клуб:

"ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда бруталните прояви на насилие срещу български граждани в Марсилия!

Нападенията от страна на привърженици на Олимпик Марсилия срещу български граждани, сред които жени, са абсолютно недопустими и не могат да бъдат оправдани по никакъв начин. Подобни действия нямат място във футбола, нито в съвременното общество.

Искаме ясно да заявим, че подобно отношение е недопустимо, особено на мач в европейските турнири. В такива моменти клубните пристрастия остават на заден план. Става въпрос за сигурността и достойнството на български граждани!

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Изразяваме своята пълна съпричастност към пострадалите и техните близки, както и подкрепата си към ПФК Левски и неговите привърженици.

Настояваме за незабавно и пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите, установяване на всички виновни лица и налагане на съответните наказания в най-кратки срокове. Призоваваме УЕФА да предприеме най-строгите възможни дисциплинарни мерки и да не допуска подобни прояви да останат без последствия.

Насилието няма място във футбола! Солидарни сме с нашите сънародници!"

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.