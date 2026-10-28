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След като Стилиян Петров използва социалните мрежи, за да коментира завръщането на ЦСКА на стадион "Българска армия", това стори и Мартин Петров. Който също подобно на Стенли потегли към големие европейски футбол от Борисовата градина, след като вече бе загатнал за потенциала си в ордния "Ботев" (Враца).

ЦСКА

Ето какво написа Марто в "Инстаграм" преди съботния откриващ мач на новия стадион срещу Славия:

"Tук направих първите си стъпки в професионалния футбол.

Тук оставих част от сърцето си... И днес,когато ЦСКА има нов дом, душата ми винаги ще се връща там,откъдето започна всичко.

Защото има места,които никога не напускаш истински. Те остават завинаги в теб. САМО ЦСКА"

Мартин Петров премина от Враца в ЦСКА през 1996-а, а след две години с екипа на "армейците" бе продаден в Сервет (Женева). И игра 15 години в чужбина, преминавйаки последователно през швейцарците, германския Волфсбург, испанския Атлетико (Мадрид), английските Манчестър Сити и Болтън и друг клуб от Ла Лига - Еспаньол.

А през сезон 2013/2014 се върна в ЦСКА, където и завърши кариерата си.

Той има 48 мача и 7 гола за "червените".

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A post shared by Martin Petrov (@17mpetrov17)

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