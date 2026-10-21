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Съветът за финансово отчитане (Financial Reporting Council, или FRC) на Великобритания обяви, че наложил правото си за регулаторен върху финансовите отчети на Манчестър Сити. Този ход е новина в скандала около клуба, който преди три седмици бе уличен от Независима юридическа комисия в 114 нарушения на финансовите правила на футбола. Тече обжалване, но явно и други органи и власти в страната, вече извън играта, са заинтересувани от казуса.

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Най-тежкото нарушение е в това, че клубът е виновен за изкуствено завишаване на приходите и занижаване на разходите с общо над 900 милиона паунда за период от девет години. Това означава, че одитите, декларирани от клуба, са били системно неверни.

FRC - органът, отговорен за регулирането на финансовите одити в Обединеното кралство, потвърди, че на 30 септември "си е върнал правомощията" за оценка на одитите на клуба със стара дата. В момента на подаването им те са били в компетенцията на Института на дипломираните счетоводители в Англия и Уелс (ICAEW). FRC притежава по-широки регулаторни правомощия от ICAEW и може да започне официално разследване на одитите на дадено дружество, когато прецени, че това е необходимо. В момента тече предварително проучване дали това да се случи със Сити.

FRC няма правомощия да санкционира, но има такива да предприеме принудителни мерки срещу лица, които са членове на професионална счетоводна организация - било то към момента на разследването, или към момента на предполагаемото нарушение. И да подаде данни към по-висша инстанция, ако се установят нарушения.

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