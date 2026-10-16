Членовете на Съвета на ФИФА искат отговори, но не получиха много такива

375 Снимка: БТА

Джани Инфантино направи трогателно обръщение към Съвета на ФИФА - най-високопоставеният орган на ръководството на централата под Конгреса.

Президентът се извини "от сърце" за извършеното от него деяние, което разклати сериозно позициите му на върха на футбола.

През август стана ясно от разкрития на медии, че Инфантино е водил преговори за милиардна инвестиция във футбола, включително в бранда на Мондиалите, като срещу това частен фонд от САЩ ще получи сериозен дял акции в световните първенства и право на глас при тяхната организация. Възмущението в играта закипя и много федерации свалиха доверието си от президента.

"На първо място искам да се извиня за грешките, които допуснахме при комуникацията и консултациите по проекта ФИФА Форуърд Ентърпрайс, а това доведе до последствия, които не са приятни за никого.

Важно е да се уточни, че това бе само предложение, а не извършена сделка. И целта бе да се даде възможност на ФИФА да увеличи финансирането на отделните федерации. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси по темата и съм отворен за дискусия с всички", каза в специално видео, излъчено в каналите на централата Инфантино.

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Сбирката на Съвета на ФИФА бе в Цюрих и е започнала също с реч на президента. Но членовете на ръководния орган не са доволни от чутото.

"Да, имаше дискусия най-после и се стигна до доста въпроси - каза за BBC Деби Хюит, вицепрезидентка на ФИФА. - Но отговори на най-важните въпроси не чухме. Всички членове на Съвета са единодушни, че доверието няма как да бъде възстановено, без да видим всички документи и комуникацията по преговорите за сделката, която е била подготвяна. И за която никой от нас не знаеше.

Попитахме директно президента защо не виждаме документите, но отговор отново няма. Няма отговори и за връчената на Доналд Тръмп "Награда за мир", която също бе еднолична инициатива на Инфантино. Нито пък по случая "Балогун", за който също бе питан."

Случаят "Балогун" - това е скандалът с реабилитирания нападател на Щатите на световното. Деветката получи червен картон и бе наказан според правилника за осминафинала с Белгия, но обаждане на президента Тръмп до Инфантино - по техни признания, е довело до отмяна на санкцията. Нещо, което е нечувано в историята на световните първенства.

А казусът с наградата, връчена на Тръмп преди Мондиала, стана световна новина. Инфантино връчи приза с ослепителната си усмивка в Ню Йорк, въпреки че по това време президентът на Щатите нареждаше ежедневни ракетни удари по Иран и да получи награда за мир бе... меко казано озадачаващо. Оказа се също, че такава награда изобщо не е мислена или организирана от ФИФА, а е "солова акция" на Джани.

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