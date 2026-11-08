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Интер запази перфектния си домакински баланс в Серия А с убедителна победа с 2:0 над Комо на "Сан Сиро". Така действащият шампион влиза в паузата за националните отбори на второто място в класирането, само на една точка зад лидера Лацио.

1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион
Виж още 1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион

Комо пристигна за този двубой на крилете на ентусиазма, след като постигна най-голямата победа като гост в историята на Шампионската лига на УЕФА - разгром с 9:1 над френския Ланс. Отборът на Сеск Фабрегас обаче бързо бе върнат на земята, след като допусна два гола в рамките на първите 20 минути срещу Интер, който започна срещата с много енергия и целенасочена игра.

Интер поведе в 12-ата минута, когато Джед Спенс центрира ниско отдясно, а Франческо Пио Еспозито изпревари защитник на Комо и изпрати топката във вратата за 1:0.

В 19-ата минута Пьотр Желински центрира от десния фланг, Максимо Пероне не успя да изчисти, а Маркус Тюрам се възползва от ситуацията, обърна се и удвои преднината на домакините.

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