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Интер направи грандиозен обрат насред "Сан Сиро" и не позволи на сензацията Лацио да се откъсне на върха в класирането в Серия "А".

"Нерадзурите" победиха Фиорентина с 2:1, като до 91-ата минута на срещата шампионите изоставаха с 0:1 от намиращият се в зоната на изпадащите свой опонент.

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Нещата отиваха към шокиращо домакинско поражение, което щеше да остави Лацио с три точки на върха в класирането, но Интер направи грандиозен, може да се каже и шампионски обрат, с който запази лидерската си позиция, изпреварвайки Лацио по голова разлика.

Гостите от Фиорентина използваха един от много редките си шансове и откриха в 65-ата минута чрез Хименес, а това събуди до този момент неособено убедителни играчи на Интер.

Минути след гола съдията подмина чиста дузпа за "нерадзурите", а след това на два пъти гредата спасяваше Фиорентина, както и феноменалните намеси на Давид Де Хеа.

Времето неумолимо изтичаше за домакините, докато не дойдоха магическите мигове от даденото от рефера шестминутно продължение.

В 91-ата минута Маркус Тюрам най-сетне намери път към вратата на Де Хеа, разпечатвайки я с отлично насочен удар от границата на наказателното поле, а до края Интер се хвърли с всички сили в търсенето на обрата и го намери.

Снимка: Getty images

В 97-ата реферът отсъди дузпа заради поваляне на Тюрам, макар ситуацията да се разви встрани от епицентъра на събитията, а зад топката застана Жиелински, който с мощен удар от бялата точка донесе успеха на "Нерадзурите".

След осем кръга Интер има 22 точки, а впечатляващото е, че 13 от тях са спечелени след обрат.

Така Интер и Лацио окупират върха в Италия, а след тях са Рома и Комо с изоставане вече от четири и пет точки.

Фиорентина пък шокиращо остава в зоната на изпадащите на фона на хвърлените средства за селекция, като отборът е спечелил едва четири точки за началните си осем мача.

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