Срещаме момчетата от северната държава в петък в Пловдив

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Националният селекционер на Исландия Арнар Гунлаугсон предупреди, че отборът на България ще влезе с повишено самочувствие в предстоящия мач между двата тима от група 4 на Лига С в турнира на УЕФА Лига на нациите.

Наставникът даде официалната си пресконференция преди срещата, която е утре от от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Участие в брифинга взе и нападателят Ори Оскарсон.

"Трябва да сме сигурни, че ще направим силен мач, за да свършим нашата работа. Имам чувството, че Люксембург ще вземе точки от Естония.

Играем срещу тима на България, който влиза в мача с повишено самочувствие след постигната победа в последната си среща.

Очаквам труден мач, както всички двубои като гост на национално ниво. Ще дадем всичко от себе си, за да вземем трите точки, каквато е нашата цел - коментира селекционерът на Исландия. - Спечелихме с 3:0 като домакин срещу този съперник но ако трябва да съм честен, бяхме късметлии да не допуснем първи гол. България имаше няколко добри шанса преди нашия първи гол. Не бях доволен от представянето на моя отбор в първите 20 минути в онзи двубой.

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Вече познаваме малко повече стила на България след идването на новия треньор. Виждам, че отборът прогресира в последните два мача.",

След четири изиграни мача в група С4 Исландия е лидер в подреждането с 8 точки в актива си, докато България заема третата позиция с 6 точки.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.