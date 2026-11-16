Серията на Ла Роха свърши, но никой в страната не прави трагедии

1423 Снимка: Getty Images

Испания признава поражение в една битка след 2:3 от Англия в неделя вечер, но е категорична - този отбор на Ла Роха тепърва отново ще печели и доминира. Световните и европейски шампиони загубиха официален мач след серия от 43, в които не познаваха това чувство.

Не е изненада, че поражението дойде точно срещу англичаните, защото това са двата най-силни отбора на континента в последните две години, дори само, ако се уповаваме на Евро 2024 и Мондиал 2026. Испания би Англия на финала на европейското, а на световното Ла Роха завърши на върха, а "трите лъва" - трети, след шампиона и Аржентина.

"Физически те бяха зверове и не успяхме да отговорим на тази агресия - написа "Марка". - През първото полувреме, а и в началото на второто, енергията им бе твърде голяма. Испания заигра своята игра след това, имаше и достатъчно ситуации, но - тази вечер не бе нашата.

Можеше да видим паметен обрат от 0:3, но вратарят им Трафорд направи чудо в последните минути. И времето не стигна. Но това далеч не е краят на Непобедимата армада. Една загуба не променя статуквото."

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Селекционерът Луис де ла Фуенте коментира срещата:

"Мога единствено да изразя гордост и благодарност към футболистите. Изключително важно е да се оценява всичко, което постигнахме до този ден. Нека тези, които ще дойдат след нас, опитат да подобрят нашите постижения. Изпитвам огромна гордост от този фантастичен път, изминат дотук, и от всичко, което ни предстои тепърва по него.

Човек трябва да умее както да побеждава, така и да губи. През първите тридесет минути бяхме надиграни, противникът бе по-силен и се настани трайно в нашата половина. Имахме възможности за атаки и въпреки изоставането с 0:3, трябва да отчетем положителните моменти. Този пасив от три гола обаче натежа сериозно.

Жалко е, че не стигнахме поне до равенство, но ще подчертая отново - безкрайно се гордея с този фантастичен колектив."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.