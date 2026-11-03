Реал, Барса и Атлетико обявиха траур, отложиха мачове за втори път - и пак по кошмарна причина

15340 Снимка: CDTenerifе

Испанският футбол е в пълен шок след новината за кончината на Хесус де Мигел, нападател на Тенерифе. 30-годишният футболист почина тази сутрин в болница в града, където бе закаран по спешност в понеделник. Той получи тежък удар в гърдите от вратаря на гостите Хесус Овоно в мача с ФК Андора, състоянието му бе обявено за "стабилно" през нощта, но ужасната новина дойде във вторник преди обед.

Федерацията на Испания веднага нареди отлагане на всички мачове днес на всички нива във футбола в страната. Сред тях са двубоите за Купата на краля Памплона - Ейбар и Анаитасуна - Алавес, които трябваше по първоначална програма да са миналата седмица.

Тогава ги отложиха по друга кошмарна причина - железопътната катастрофа, която взе 69 жертви и потопи в скръб цялата страна.

На трибуните на стадиона в Тенерифе за мача бе и Жерар Пике, легендарният бранител на Барселона и националния отбор на Испания. Той е собственик на клуба ФК Андора от години. Пике веднага е напуснал ложата след инцидента и е отишъл в болницата, за да провери състоянието на футболиста от съперниковия отбор.

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"Разбит съм от новината, съжалявам от цялата си душа. Почивай в мир, Хесус", написа в социалните мрежи световният шампион за 2010 г.

Реал Мадрид и още няколко клуба, включително Севиля, започнаха тренировките си днес с минута мълчание, а в Барселона, Атлетико и Виляреал, които тази вечер играят в Шампионската лига, също бе обявен траурен ден. Довечера и трите отбора ще са с черни ленти в своите двубои. Еспаньол пък отмени официалната пресконференция по обявяването на новия си треньор Едер Сарабия, което трябваше да е в обедните часове днес.

Първият клуб на починалия - Кастеьон, публикува на сайта си, който потъна изцяло в черен фон днес:

"Със съкрушено сърце и без никаква утеха се сбогуваме с Хесус де Мигел. Трудно е да се намерят думи, когато реалността ни връхлита по толкова несправедлив начин. Той защитаваше този екип с гордост."

Настоящият отбор на Хесус - Тенерифе, публикува вестта с черно-бяла снимка на нападателя (горе) и текст:

"С разбити сърца и заседнала в буца в гърлото, неспособни да повярваме, че това е истина - съобщаваме за трагичната смърт на Хесус де Мигел, настъпила в 8 часа сутринта във вторник, 3 ноември. Няма думи, които да донесат утеха. Няма абсолютно нищо, което да облекчи тази огромна скръб. Съпричастни сме с болката на неговото опечалено семейство и близките му."

Няколко легендарни фигури на испанския футбол също реагираха в социалните мрежи светкавично на новината.

Давид де Хеа написа само: "Почивай в мир, Хесус".

Серхио Рамос публикува:

"Ден на траур и неизмерима скръб за целия наш футбол. Цялата ми любов и сила към семейството, близките на Хесус де Мигел и цялата общност на Тенерифе. Почивай в мир."

Андрес Иниеста:

"Много тъжна новина за целия наш футбол. Цялата ми подкрепа и обич към семейството и близките на Хесус де Мигел в този толкова тежък момент."

| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

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