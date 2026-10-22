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Над 3000 фенове на скромния испански Селта Виго днес са в Глазгоу, а довечера ще подкрепят своите при гостуването на Селтик в Лига Европа. Двубоят е от 22:00 часа и едва ли ще е във фокуса на световните медии (а и на българските - при срещи на ЦСКА и Левски в същата европейска вечер).

Но той е наистина култов. Това е битка на Келти. И се чака инвазия, която няма аналог в историята на клуба от Галисия.

Селта закара 2555 фенове на "Олд Трафорд" в Манчестър за мач от полуфиналите на Лига Европа. Това е рекордът досега за гостуваща публика на този клуб в Европа. Днес ще падне с лекота.

Мачът е специален за хората във Виго и региона, защото те се смятат за наследници на келтите, а това идва поради дълбоки исторически, географски и културни корени, които ги отличават драстично от останалата част на Испания.

Областта Галисия е била населена с келтски племена, известни като галеци или галаики - така ги наричат испанците днес.

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Те са оставили след себе си хиляди археологически обекти, наречени "кастрос" - укрепени кръгли каменни селища по хълмовете, които са идентични с тези в Ирландия, Шотландия и Уелс.

Селта - името идва също от този корен. Също като Селтик, разбира се. Клубът от Глазгоу също не крие произход.

Преди 24 години двата клуба се срещнаха в Купата на УЕФА и отношенията на публиките бяха направо братски. Днес се чака същото в Глазгоу.

Битка на Келти, които са в отлични взаимоотношения. Нещо по-различно от обикновен футболен мач, нали?

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.