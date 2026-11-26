Новата ера в Европа започва срещу Мохамед Салах и компания, а на армейците им трябват точки

2195 Снимка: facebook.com/cskasofiaofficial

ЦСКА е домакин на Трабзонспор довечера в 22:00 часа, в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата ще се предава директно по btv action, ще я следите на живо и с Dir.bg.

Българският представител влиза в двубоя с 1 точка от първите три, след като загуби от два тима с пълен актив - Монако и Панатинайкос, и направи равенство като гост на датския Нордшеланд. Програмата не бе никак благосклонна, но дотук "червените" изобщо нямат повод да се срамуват от представянето си.

Сега въпросът е да се печелят точки в последните три мача, за да се търси място в плейофите и евентуално класиране напролет.

След домакинството на турския тим днес, ЦСКА гостува на КуПС във Финландия на 10 декември, а седмица по-късно приема швейцарския шампион Тюн.

Тази вечер на новия, прекрасен стадион "Българска армия" идва отбор, който е със 7 поредни победи в турската Суперлига и заема второ място след Галатасарай. В неговия състав има сериозни имена на звезди - Андре Онана пазеше доскоро на Манчестър Юнайтед, Фабиньо стана европейски шампион с Ливърпул, Стефан Савич игра за Сити и Атлетико, а Лопес Кабрал бе част през лятото от сензацията на Мондиала Кабо Верде.

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И, разбира се, "най-видният гост" е коронована особа - Египетския крал Мохамед Салах.

Кой ще победи в мача ЦСКА - Трабзонспор? Споделете мнението си, като отговорите на този въпрос.

Трабзон вече има 6 точки в турнира и е фаворит днес, съвсем обяснимо. Дори само изчитането на състава на гостите е аргумент защо това е така.

Но ЦСКА има своите козове, а играта на отбора в последния месец дава надежди, че всеки съперник трябва да се съобразява с нея. Взривност в атака, много голове (6 в последните два двубоя), преса и енергия, динамика, настроение. Германският треньор Маркус Гиздол налага постепенно отпечатъка си върху отбора, а най-впечатляващото е, че я има искрата и огромното желание на терена.

От игрището преминаваме към обстановката. ЦСКА се завръща днес за първи европейски мач на великолепния си нов стадион, който бе открит само преди месец. А "Армията" помни велики вечери в турнирите на УЕФА, в които са "падали и по-знатни глави" от тази на Трабзонспор. Разбира се, времената се менят. Но едно остава непреходно. Публиката на ЦСКА днес ще направи така, че турският отбор да усети този мач като гостуване във всеки смисъл на думата.

Билетите за двубоя свършиха за часове, както бе и за откриването на арената срещу Славия. Вероятно така ще е и в следващите месеци. Новият стадион изстреля ЦСКА на друго ниво не само икономически, но и събуди огромен оптимизъм и ентусиазъм в общността. Всеки иска да е на трибуните и да е част от този нов път, по който поема 31-кратният шампион.

За Гиздол и отбора му нещата са далеч по-прости и не с поглед в далечно бъдеще. Те трябва да печелят точки в Лигата на конференциите и тази вечер се открива шанс за това. Да, насреща е много силен отбор.

Но 18 хиляди на "Армията" и 11 играчи в червени фланелки няма нужда да се притесняват от това. Целта е ясна - първа победа в турнира и открехване на вратата за класиране напролет.

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